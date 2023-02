Podijeli :

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić zabranio je koncert koji je trebao biti održan 25. ožujka u pulskom Domu sportova jer "želi čuvati identitet građanske, europske i mediteranske Pule".

Na koncertu su trebali nastupiti Duško Kuliš, Dragan Kojić, Ana Bekuta i Zorana Mićanović, a koncert je organizirala promocija Hiljadarka, koja je za to s gradskom tvrtkom Pula sport već dogovorila zakup dvorane za 25. ožujka. No kad je za koncert saznao gradonačelnik Zoričić – sve je otkazano, prenosi Glas Istre.

“Iako je cijeli tim Hiljadarke bio jako entuzijastičan za ovaj koncert, nismo mogli promijeniti odluku gradonačelnika Pule, gospodina Filipa Zoričića, koji je odlučio da u javnim prostorima neće biti turbo folk glazbe”, ističu iz Hiljadarke.

Koncert prebačen u Osijek

“Posebno nam je žao svih Vas, fanova narodne glazbe i Hiljadarke. Odaziv na koncert bio je fenomenalan te prvi put vidimo da je ovoliki broj ljudi zainteresiran. Do koncerta je bilo više od mjesec dana a već je rasprodano 85 posto ulaznica. Očigledno je da su ljudi iz Pule i okolice bili jako zainteresirani za ovaj koncert, no na žalost zbog gospodina Filipa Zoričića, gradonačelnika Pule, Hiljadarka ne može održati koncert”, pišu iz Hiljadarke, dodavši da se koncert premješta u Osijek.

Svi koji su kupili ulaznice mogu dobiti povrat novca, ili iskoristiti ulaznicu za Osijek. “U jednom trenutku, kada se umiješao gradonačelnik Filip Zoričić, izvršen nam je povrat uplaćenih sredstava i otkazivanje ugovora o najmu, bez ikakve prethodne obavijesti, adekvatnog i zakonitog obrazloženja te eventualnog sastanka na kojem bi riješili problematiku”, ističu iz organizacijskog tima.

Na pitanje jesu li štogod izgubili u novcu, oni tvrde da je cjelokupna organizacija nastupa plaćena u obimu od 80 posto, što se odnosi na produkcijski, marketinški i organizacijski dio za profesionalno održavanje koncerta. Do danas je prodano sveukupno 2.947 ulaznica, kažu iz Hiljadarke.

Oglasio se i gradonačelnik

Gradonačelnik Zoričić pojasnio je za Glas Istre zašto je zabranio održavanje koncerta narodne i turbo folk glazbe. “Istina je da sam posve nedvosmisleno i jasno rekao da se u javnom prostoru grada Pule i u objektima kojima upravlja Grad koncerti ovakve vrste neće održavati i da mislim da ovaj glazbeni izričaj ne pripada našem podneblju, duhu i mentalitetu grada. To je jedini i isključivi razlog zbog kojeg sam donio ovu odluku. Za ovaj događaj nismo znali na vrijeme, niti resorna pročelnica za društvene djelatnosti i mlade niti ja, inače bih odluku donio ranije”, rekao je.

“Vijest je došla do mene u trenutku kada se u INK obilježava 75 godina KUD-a Lino Mariani i sjećanje na Nella Milottija, događaj koji je pokazao na koji način moramo čuvati građanski duh grada, europsku i mediteransku Pulu. Moja je dužnost biti otvoren prema svima, a u javnom prostoru, dok sam ja gradonačelnik, promovirat ćemo i čuvati identitet građanske, europske i mediteranske Pule, sa svim njezinim bogatim multikulturalnim i multietničkim vrijednostima”, dodao je Zorčić.

“Pula je trenutno europski hotspot za koncerte. Ljeto u Areni donosi izvođače najvišeg svjetskog ranga – Robbie Williams, Imagine Dragons, Eros Ramazotti, Florence and the Machine… Koliko to znači za Pulu kao destinaciju, suvišno je reći. Smatram da imamo pravo biti selektivni kada odlučujemo koji će izvođači nastupati u gradskim prostorima”, rekao je Zoričić.

