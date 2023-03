Što će se dogoditi ako Trumpa zaista uhite u utorak?

Bivši američki predsjednik Donald Trump tvrdi da će u utorak biti uhićen zbog optužbi iz istrage oko isplaćivanja 130.000 dolara pornografskoj glumici Stormy Daniels 2016. godine.

Ako Trump zaista bude uhićen, to će biti prvi put u američkoj povijesti da se nekog bivšeg predsjednika tereti za kazneno djelo.

BBC donosi ključna pitanja u vezi ovog slučaja.

Za što je Trump optužen?

Zvijezda filmova za odrasle Stormy Daniels kontaktirala je 2016. godine medije i ponudila podijeliti priču o preljubničkoj aferi koju je imala s Donaldom Trumpom 2006. godine. Kada je Trumpov tim za to saznao, njegov odvjetnik Michael Cohen platio je Daniels 130.000 dolara kako ona ne bi izišla u javnost.

Trump tvrdi da će biti uhićen u utorak Pornozvijezda Stormy Daniels surađivat će s tužiteljima u istrazi protiv Trumpa

To samo po sebi nije ilegalno. Međutim, kada je Trump Cohenu vratio taj novac, na izvješću o isplati je naveo da se radi o pravnim troškovima. Tužitelji kažu da je time Trump lažirao poslovne račune, što je prekršaj, odnosno – u saveznoj državi New York – kazneno djelo.

Tužitelji bi također mogli tvrditi da je tim postupkom prekršen zakon o izborima, budući da je Trumpov pokušaj da sakrije isplate poslane Daniels bio motiviran time što nije želio da potencijalni glasači na tada predstojećim predsjedničkim izborima saznaju da je s njom imao aferu. Prikrivanje kaznenog djela falsificiranjem zapisa ozbiljnije je kazneno djelo od tek prekršaja.

Čak i oni koji pozivaju na to da se Trumpa kazneno goni priznaju da ovo nije jasan slučaj. Malo je presedana za ovakav slučaj, a propali su svi prethodni pokušaji da se kazneno goni političare koji nisu jasno razdvajali sredstva za kampanje i osobne financije.

“Bit će teško,” rekla je Catherine Christian, bivša financijska tužiteljica za okružnog tužitelja u New Yorku.

Hoće li optužnica biti podignuta?

Odluka o podizanju optužnice leži na okružnom tužitelju u New Yorku, Alvinu Braggu. On je sazvao porotu koja treba istražiti postoji li dovoljno dokaza za podizanje optužnice, a jedino on zna hoće li – i kada – ona zaista biti i podignuta.

Prošli tjedan su Trumpovi odvjetnici rekli da je bivši predsjednik dobio priliku pojaviti se pred porotom, što je znak da se istraga bliži kraju.

Odvjetnici su minimalizirali navode da oni ili sam Trump imaju informacije o podizanju optužnice, rekavši da je komentar Trumpa – da će ona stići u utorak – bio temeljen na medijskom izvještavanju.

Ipak, postoje i drugi znakovi da istraga polako dolazi kraju. I Michael Cohen i njegov bivši pravni savjetnik Robert Costello, koji se prometnuo u njegovog oštrog kritičara, dat će svoja svjedočanstva u ponedjeljak.

Costella je pozvao Trumpov tim u pokušaju da diskreditira svjedočenje Michaela Cohena.

Što ako Trump bude uhićen?

Ako protiv Trumpa bude podignuta optužnica, njegovi odvjetnici sugeriraju da bi njegovo uhićenje slijedilo standardnu proceduru. To znači da bi Trump morao doputovati iz svog doma na Floridi i pojaviti se pred sudom u New Yorku, ali i dati otiske prstiju i fotografirati se za uhićenje.

Ovakav potez bio bi povijesni presedan i nosi sa sobom mnogo sigurnosnih rizika, zbog čega je nejasno kako bi se to sve trebalo odviti. Vjerojatno je da će doći do pregovora između Trumpovog tima i ureda okružnog tužitelja.

Jednom kada slučaj bude otvoren, a sudac dodijeljen, saznat će se i ostali detalji poput vremena početka suđenja i moguće restrikcije putovanja, kao i jamčevina za optuženog.

Osuđujuća presuda za prekršaj rezultirala bi financijskom kaznom. Ako bi Trump bio osuđen za kazneno djelo, mogao bi završiti u zatvoru na maksimalno četiri godine, iako neki pravni stručnjaci predviđaju da je i u tom slučaju vjerojatnija financijska kazna i da je vrlo malo vjerojatno da će Trump služiti iza rešetaka.

Hoće li biti prosvjeda?

Nakon što je na društvenim mrežama izjavio da će optužnica protiv njega biti izdana u utorak, Trump je više puta pozvao svoje pristaše da organiziraju masovne prosvjede: “Ovo više ne možemo dopustiti. Ubijaju našu naciju, a mi samo sjedimo i gledamo.”

Novi udarac za Trumpa: Stormy Daniels objavljuje memoare

Njegova retorika podsjeća na bijesne govore koje je držao prije napada na američki Kapitol 6. siječnja 2021., zbog čega su porasli strahovi od potencijalnog nasilja.

Okružni tužitelj Bragg u stalnom je kontaktu s njujorškom policijom i osiguranjem u zgradi suda, rečeno je u pismu koje je poslao svom uredu, objavljenom u medijima u nedjelju.

“Nećemo tolerirati nikakve pokušaje zastrašivanja našeg ureda ili dovođenja u pitanje vladavine prava u New Yorku,” napisao je Bragg u pismu. “Naši partneri iz policije osigurat će da se sve vjerodostojne prijetnje do kraja istraže, kao i da se provedu sve potrebne sigurnosne mjere.”

Ipak, u ovom trenutku nema dokaza da bi moglo doći do organiziranih masovnih prosvjeda na skali koju je SAD vidio 6. siječnja.

Može li Trump još uvijek biti predsjednički kandidat?

Podizanje optužnice, pa ni osuđujuća presuda, neće zaustaviti Trumpa u njegovoj predsjedničkoj kampanji ako bi on s njom želio nastaviti. Trump je jasno dao do znanja da će nastaviti s kampanjom bez obzira na ishod slučaja.

Zapravo ne postoji ništa u američkim zakonima što bi sprječavalo kandidate osuđene za zločine da sudjeluju u predizbornim kampanjama ili čak obnašaju funkciju predsjednika – čak i iz zatvora.

Ipak, njegovo uhićenje sigurno bi zakompliciralo njegovu predizbornu kampanju.

Neki republikanski glasači mogli bi odlučiti pružiti podršku svom ratobornom predstavniku, no optužnica je ozbiljan teret za kandidata koji pokušava sudjelovati u debatama i pridobiti nove glasače.

Nastavak predsjedničke kampanje također bi produbio već ionako ogroman jaz u američkom političkom sustavu.

Konzervativci u zemlji vjeruju da za bivšeg predsjednika vrijede drugačiji kriteriji nego za ostale, dok su liberali uvjereni da se ovdje radi o tome da nitko, čak ni najmoćniji u zemlji, ne smije izbjeći pravdi.

