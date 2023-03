Pornozvijezda Stormy Daniels surađivat će s tužiteljima u istrazi protiv Trumpa

Pornozvijezda Stormy Daniels sastala se sa tužiteljima povodom nastojanja bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa da iznudi njenu šutnju isplatama novca preko Trumpovog nekadašnjeg ovjdetnika, Michaela Cohena.

Suma od 130.000 dolara isplaćena je Stormy Daniels 2016. godine, tijekom posljednjih tjedana prve Trumpove predsjedničke kampanje. U to vrijeme, ona je pregovarala o svom izlasku na televiziju, kako bi obznanila svoje tvrdnje o seksualnoj vezi koju je sa imala s Trumpom desetljeće ranije.

Isplate su išle preko Cohena, koji je na sličan način isplatio i jednu drugu ženu – po Trumpovim uputama, tvrdi njegov bivši odvjetnik.

Stormy Daniels sastala se s tužiteljima s Manhattana, odgovarala je na njihova pitanja i spremna je svjedočiti, objavio je na Twitteru njen odvjetnik Clark Brewster.

At the request of the Manhattan DA’s office Stormy Daniels and I met with prosecutors today. Stormy responded to questions and has agreed to make herself available as a witness, or for further inquiry if needed. #teamstormy pic.twitter.com/BlhlZld6qG