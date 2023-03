Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL/Ilustracija

Saborski zastupnik iz Kuba zastupnika Mosta, Nino Raspudić bio je gost N1 Studija uživo u kojem je komentirao slučaj Dekanić, odnos između predsjednika Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenković, parlamentarne i predsjedničke izbore te otkrio hoće li on ili njegova supruga biti kandidati za najviše funkcije u državi.

Raspudić je komentirao slučaj župana Dekanića.

“Ne znam što bi se još trebalo dogoditi da predsjednik Vlade, Andrej Plenković, vrati mandat narodu”, kaže Raspudić i dodaje da je ovo tipična zlouporaba položaja i kompromitiranje policije te tretiranje sebe kao više kaste koja ima pravo raditi nešto za što ne vrijede isti zakoni kao za obične građane.

“To je odbojan slučaj u svakom pogledu, ali samo jedna kap u moru HDZ-ovih kriminalnih i inih afera”, kaže Raspudić.

Marin Miletić: Dajem neopozivu ostavku na mjesto dopredsjednika Mosta Benčić: “Da im HDZ dođe doma, zapali kuću i auto, oni bi i dalje glasali za HDZ”

Na pitanje može li ova afera štetiti HDZ-u, Raspudić kaže da baš ovaj slučaj i ne mora, koliko nastavak loših tendencija na istoku Hrvatske.

“Ljudi izvan Zagreba i mjesta uz obalu gdje se vrti nekakav novac od turizma, jako loše žive. Čini mi se da u tom smislu HDZ lošije stoji nego prije godinu dana ili dvije”, kaže Raspudić.

Raspudić smatra da HDZ ne može ponoviti rezultat posljednjih izbora.

“Tada su iskoristili strah naroda, Stožer, za kojeg su ljudi mislili da im je spasio živote od nove kuge, Vilija Beroša superheroja kojeg stavljaju na liste i koji onda dobiva najviše preferencijalnih glasova”; kaže zastupnik i dodaje da HDZ više ne može oboriti izlaznost na 46,9 posto kolika je bila na posljednjim izborima.

Dodaje da HDZ više neće imati “neustavne izborne jedinice kakve su bile prije tri godine, a koje su HDZ-u omogućile da imaju nekoliko mandata više koje inače ne bi dobili”.

“Unatoč svemu tome, unatoč tome da su prvi istrgovali s manjinama formiranje većine, a ne da su se manjine, kao što je to bilo ranije, priključile formiranoj većini, oni su jedva ostvarili najtanju moguću većinu”, konstatirao je Raspudić koji tvrdi da ne vidi način na koji bi HDZ na sljedećim izborima uspjeti osvojiti više od 66 zastupnika.

“Jedino ako opet zatvore ljude s nekim novim lockdownom”, kaže Raspudić.

Most se okrenuo nuđenju rješenja biračima

Rekao je da se Most okrenuo nuđenju rješenja i stvaranju programa. Smatra kako ne treba više trošiti energiju na kritiku.

“Onaj kome nije jasno da je ova vlast korumpirana i nesposobna, neće mu biti jasno ni za godnu dana odnosno 18 mjeseci”, kaže.

Marija Selak Raspudić: HDZ je podbacio u tri važna segmenta Milina o unutarnjoj kontroli u slučaju župana Dekanića: Nije bilo zataškavanja

“Od početka ovog mandata nudimo kontsruktivna rješenja. Od strategije obnove Banovine, koju smo predložili prije dvije godine, a dvije godine su izgubljene da bi HDZ sada novom verzijom zakona došao na ono što smo tada predlagali”, kaže Raspudić i dodaje da će veću količinu energije trošiti na rješenja, a kritizrati usput ono što treba.

Objasnio je i što znači “ideološki moratorij” kojeg propagira u javnosti.

“To je bio odgovor na hipotetsko pitanje, ali zanimljivo je koliko je bure i prašine podigao i koliko se to krivo intepretiralo”, kaže Raspudić i dodaje da je njegov odgovor bio na pitanje bi li Most mogao s lijevom oporbom nakon izbora formirati vlast i u kojim uvjetima te da je odgovorio da s ljevicom Most nema dodirnih točaka i da Most ne može s lijevim strankama formirati političku vladu.

Prijedlozi za tehničku vladu

“Eventualno, teoretski ono što se može, je dogovoriti jednu tehničku, prijelaznu vladu, koja će donijeti par nekih odluka i bitnih reformi poput donošenja novog izbornog zakona, imenovanja Glavnog državnog odvjetnika, smjene glavnog ravnatelja HRT-a i donošenja novog zakona o HRT-u te donošenja ‘lex Macan’ kojim će se zabraniti ministarstvima i javnim poduzećima da angažiraju vanjske PR agencije i da se poduzeća koja su monopolisiti u državnom vlasništvu oglašavaju u medijima”, objasnio je Raspudić.

“U ovoj aferi se otkrilo da gospodin Krešimir Macan od Hrvatskih šuma dobiva 30 tisuća kuna mjesečno na urgiranje Plenkovićevog kabineta i umjesto da ga saslušava DORH oko toga, on nastupa redovito na svim televizijama i soli pamet s perspektive tobože neovisnog analitičara i uvjerava javnost kako nitko ne može parirati Andreju Plenkoviću i kako je oporba nesposobna i ne radi ništa”, kaže Raspudić i tvrdi da ovdje postoje indicije da se radi o kriminalnom djelu i da je pitanje zbog čega to DORH.

Žarko Puhovski otkrio što smatra najvećim neuspjehom ove Vlade Grbin: Plenković uzme građanima 100 kn, onda im vrati 10 pa se hvali da to daje

“Ovo su nekakve točke, oko kojih ja ne vidim razloga zbog čega se ne i mogli složiti svi koji pričaju o antikorupciji danas, od Možemo, preko Mosta do Domovinskog pokreta”, smatra Raspudić.

Na pitanje je li ideološki moratorij realan i moguć, Raspudić kaže – nije siguran. Komentirao je položaj lijevih stranaka, Možemo i SDP te smatra kako oni ne mogu zajedno uzeti 30 posto birača. Možemo očito nije uspio ništa napraviti izvan Zagreba, izvan Zagreba ne postoje, a u Zagrebu su u teškim problemima”, smatra Raspudić i dodaje da Zagreb nikad nije bio prljaviji te da je neukusno nakon dvije godine za sve kriviti Milana Bandića.

“Oni nemaju više pravo vaditi se na Bandića. Period nekim vladama se daje na 100 dana. A mi ovdje imamo više od 700 dana pa je opet Bandić kriv”, rekao je Raspudić i zaključuje da “osim onih par jastuka koje su razbacali po staroj Vlaškoj i jedne dugine klupice nisu uspjeli napraviti ništa”.

Kaže da se Možemo upetljalo u jednu vrlo mračnu priču, koja će tek dobiti svoj epilog, oko potencijalne trgovine djece te da ne vidi da do izbora oni mogli rasti.

“Nema mi druge nego kandidirati se i slistiti ga”

Na pitanje hoće li biti kandidat za predsjednika kako je to naveo tjednik Globus, Raspudić kroz smijeh kaže: “Ako je to Globus napisao onda mi nema druge nego kandidarati se i slisti ga u prvom krugu”.

Rekao je da je zec još uvijek u šumi i da je jako teško govoriti o kandidaturama. “Mi ne znamo ni kako će izborne jedinice izgledati. Način na koji će HDZ prekrojiti izborne jedinice u mnogome će odrediti dinamiku stranačkih odnosa i suradnje”, kaže Raspudić i dodaje da se treba pričekati da se vidi po kakvom zakonu i u kakvim jedinicama će se ići na izbore da bi se moglo pričati o kandidatima.

A na pitanje postoji li mogućnost da njegova supruga, također zastupnica Mosta, Marija Selak Raspudić bude kandidatkinja za premijerku ili predsjednicu, Raspudić kaže da su to vrlo zahtjevne utrke i da je normlano da netko tko ulazi u takve utrke da se konzultira sa svojom najbližom obitelji. “Vjerujem da će se ona oko toga konzultirati sa mnom i ja s njom budući da je specifična situacija. Ali ona ima kapaciteta, znanje i iskustvo za kandidirat se za te funkcije”, kaže Raspudić.

“Trakavica između predsjednika i premijera predugo traje”

Komentirao je odnos predsjednika i premijera. Rekao je da je bio strog prema predsjedniku Zoranu Milanoviću te da nakon pisma na koje mu nije odgovorio premijer Andrej Plenković vidljivo da je veća odgovornost na premijeru. Smatra i da teoretski može zamisliti da će se ovakva situacija tegliti do parlamentarnih izbora.

“Hoće li se tu što promjeniti pa na čelo vlade doći predsjednica koja je spremnija na kohabitaciju ili će ostati isto, a na predsjedničkim izborima doći predsjednica odnosno predsjednik koji će biti skloniji kohabitaciji s vladom nakon sljedećih ostaje za vidjeti. Ovo nažalost predugo traje i moguće je da će ovakav odnos trajati još godinu i nekoliko mjeseci i da nećemo dobiti veleposlanike i da će vojska i službe o čemu suodlučuju i dalje trpjeti”, kaže Raspudić i dodaje da ta trakavica predugo traje i da joj je besmisleno to više komentirati.

Rekao je i da ne vjeruje da HDZ neće tražiti konsenzus oko krojenja izbornih jedinca. Smatra kako ni sam HDZ ne zna što im odgovara.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.