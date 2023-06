Što Rusija može sada napraviti? Ima malo opcija na raspolaganju, ovo su 3 glavne

Podijeli :

RIA Novosti / Sputnik / Profimedia / ilustracija

U posljednjih tjedan dana, ukrajinske oružane snage našle su se u centru pozornosti analitičara koji detaljno proučavaju izvješća kako bi pokušali dobiti dojam o ovogodišnjoj ukrajinskoj ofenzivi. Iako je ovo važno u vojnim institucijama, još uvijek je prerano donositi strateške prosudbe.

Ipak, nije prerano proučiti reakciju Rusa. Njihove ofenzive ove godine dosegle su svoj vrhunac, a Rusi se sada moraju okrenuti strateškoj obrani kako bi zaustavili ukrajinske operacije koje su tek započele. Općenito valja preispitati poteze ruskog zapovjednika generala Valerija Gerasimova, piše umirovljeni general i vojni strateg Mick Ryan na svom blogu Futura Doctrina.

Neimpresivni rezultati

U tekstu iz svibnja ove godine, Ryan je Gerasimova okarakterizirao kao četverostrukog strateškog gubitnika. To je važno u kontekstu razmišljanja o njegovoj reakciji na ovogodišnju ukrajinsku ofenzivu.

Prvi put je pogriješio već na početku, u originalnom planu za invaziju. Pretpostavio je da Ukrajinci neće moći pružiti dostatan otpor, da će ukrajinska vlada pobjeći iz zemlje i da se Zapad neće miješati u sukob. Očekivanja su se izjalovila, a Ukrajinci su uzvratili udarac. Druga greška dogodila se u kaosu prvih tjedana ruske mobilizacije. Gerasimov je morao predvidjeti da će Putin narediti takav potez kada je postalo jasno da rat ne ide po planu – to mu je posao.

Treća greška bio je desetljetni program transformacije vojske koju su nadgledali direktno Gerasimov i ministar obrane, Sergej Šojgu. Transformacija je započela 2012., a cilj joj je bio profesionalizirati rusku vojsku, modernizirati njenu opremu i podići stanje spremnosti. Programom se ukinula većina stare sovjetske arhitekture za mobilizaciju: to nije bilo slučajno. Jedan aspekt koji je nestao je sposobnost rapidne ekspanzije, a “specijalna vojna operacija” u Ukrajini pokazala je da reforme Gerasimova i Šojgua nisu dovele do moderne, integrirane vojne organizacije sa sposobnim vodstvom, što je ključno za uspjeh u modernom ratovanju.

Gerasimov je zapovijedanje ruskim snagama u Ukrajini preuzeo u siječnju ove godine i bez odlaganja pokrenuo ofenzivu na velikoj skali, što je bila četvrta greška. Ruska vojska ostvarila je vrlo malene uspjehe u tom periodu. Izgubili su preko 100.000 vojnika i toliko opreme da su morali jedinicama poslati tenkove iz pedesetih godina prošlog stoljeća.

Ograničenja

Gerasimov se mora nositi s nekoliko izazova. Ne samo da mora osmišljavati vojnu strategiju na višoj razini i koordinirati ruske vojne operacije, on također mora nastaviti pružati političko-vojni kontakt između ruske vojske i predsjednika Putina. Čak i prije nego počne razmišljati o opcijama za reagiranje na novu ukrajinsku ofenzivu na istoku i jugu, Gerasimov se mora nositi s drugim ogromnim odgovornostima.

Koje opcije ima Gerasimov?

Opcija je za njega malo. Putin vidi koristi u produlojenju rata, što znači da će središnja komponenta bilo koje odluke generala biti zadržavanje kontrole nad okupiranim teritorijem. Ukrajina se oslanja na oružje, streljivo i gospodarsku pomoć Zapada i Putin želi čekati do trenutka kada će se ili Ukrajina ili Zapad – ili oboje – umoriti od ratovanja.

Ovo je vrlo slabašna pozicija, piše Ryan. Sve Putinove dosadašnje pretpostavke o Ukrajini pokazale su se pogrešnima: zašto bi itko pretpostavio da se njegova moć donošenja odluka odjednom poboljšala? To ne znači da će Putin odustati od svoje strategije čekanja.

Prva opcija: Čekanje.

Gerasimov može zasad čekati i vidjeti kako se ukrajinska ofenziva razvija. Tek smo u ranim danima ukrajinskih ovogodišnjih operacija, a velika većina njene vojne moći još nije aktivirana. Gerasimov će vjerojatno htjeti pričekati što dulje može kako bi vidio gdje će Ukrajinci fokusirati najveći dio svojih snaga. To bi moglo biti na istoku ili na jugu. Gerasimov se još uvijek dobro sjeća prošlogodišnjih ogromnih gubitaka oko Hersona i Harkiva, i pazit će na ukrajinske varke. Vjerojatno želi zadržati sav trenutno okupirani teritorij u Ukrajini, izdržati ofenzive i što je više umanjiti uspjeh Ukrajinaca dok se priprema za ruske ofenzivne operacije kasnije ove godine.

Druga opcija: Varijacija prve

Sljedeća opcija koju Gerasimov ima na raspolaganju je neka verzija prve opcije, ali s ograničenim napadima na ukrajinske slabe točke, pod uvjetom da se one pokažu. Ovo je kompliciranija opcija od prve jer bi za nju trebao prikupiti snage među već oslabljenom vojskom. Ukrajinski obavještajci vjerojatno će to shvatiti i pravovremeno reagirati. Rusi još nisu pokazali da mogu ostvariti velike uspjehe ofenzivnim operacijama, zbog čega Ryan ovu opciju – koliko god ona bila privlačna – smatra trenutno nerealnom.

Treća opcija: Reorganizacija obrane.

Ova opcija vjerojatno je politički najteža, no vojno bi bila efikasna. Gerasimov može fokusirati rusku obranu oko Krima i Donbasa. To bi značilo da bi se Rusi morali odreći većine teritorija koji su ilegalno zauzeli od veljače prošle godine. Tako bi svoju obranu fokusirali na tri područja – Luhansk, Donjeck i Krim. To bi značajno smanjilo frontu i otvorilo prostor za stvaranje značajnih mobilnih rezervi za Ruse. S druge strane, nestao bi kopneni most do Krima, a za Putina bi ovaj scenarij bio iznimno politički težak. Ako Rusi u sljedećim mjesecima pretrpe teške gubitke, ova opcija bila bi korisna, no u trenutnoj situaciji malo je vjerojatno da će itko na nju pozitivno gledati.

Sljedeći tjedni

Kratkoročno gledajući, Gerasimov vjerojatno neće donijeti značajnije promjene u svom planu za obranu ukrajinskog teritorija kojeg okupiraju njegove snage. Jednostavno je prerano za ikakve velike prilagodbe. Ukrajinska ofenziva tek je krenula, a Gerasimov će uposliti svoje obavještajne, nadzorne i izvidničke sustave kako bi saznao gdje se gomilaju ukrajinske trupe i što namjeravaju učiniti.

Gerasimov će vjerojatno u kratkom roku pokušati izdržati. To ne znači da na terenu neće doći do žestokih borbi, kao ni da će oslabiti ritam pakosnih napada na ukrajinske gradove i infrastrukturu.

Dosadašnji rezultati Gerasimova u ovom ratu nisu impresionirali. Strateški je bio previše nestrpljiv u pokretanju ovogodišnje ruske ofenzive, a zasad nije ostvario nikakve rezultate osim što je zadržao već okupirani teritorij. To bi u srednjem roku moglo biti dovoljno, ali u tom scenariju se podrazumijeva da će Rusi nakon ukrajinske ofenzive još uvijek pod kontrolom držati veliki dio teritorija, što vjerojatno neće biti slučaj.

Stara izreka kaže: Ne ometaj svog neprijatelja dok radi greške. Već neko vrijeme Gerasimov pokazuje sklonost strateškim greškama. Ukrajinci će se nadati da će nastaviti na isti način zapovijedati ruskim snagama i u sljedećim mjesecima.

