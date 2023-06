Ova zemlja je zbog rata u Ukrajini profitirala kao nijedna

Podijeli :

Zemlja s 3,7 milijuna stanovnika smještena na južnom Kavkazu od početka rata u Ukrajini doživjela je gospodarski procvat. U Gruziju se naime u tom razdoblju doselilo 100.000 Rusa – mahom visokoobrazovanih, bogatih IT-jevaca koji su sa sobom preselili i svoje tvrtke

U Gruziju, zemlju koja je prije 15 godina proživljavala nešto na tragu ono što se danas događa u Ukrajini, u posljednjih se 15 mjeseci doselilo oko 100.000 Rusa. Mahom su to visokokvalificirani Rusi, kojima su rat, sankcije zapada i gubitak slobode bili kap koja je prelila čašu. U Gruziju su dolazili u dva vala, odmah nakon invazije na Ukrajinu u ožujku prošle godine, te pola godine poslije, uoči djelomične mobilizacije, piše tportal.

Većina Rusa koji su napustili domovinu pripadaju bogatijem sloju društva te su tako u Gruziju sa sobom donijeli i svoju veliku kupovnu moć. Kako piše Wirschaftswoche, prema istraživanju German Economic Teama, 84 posto Rusa koji su doselili u Gruziju visoko je obrazovano, a gotovo 60 posto njih radi u IT sektoru. Prosječna mjesečna zarada im je 2600 američkih dolara. Usporedbe radi, Gruzijci zarađuju u prosjeku oko 650 američkih dolara mjesečno.

I to se vrlo pozitivno odrazilo na gospodarstvo njihove nove domovine. Od početka rata u Ukrajini Gruzija bilježi gospodarski rast od više od deset posto. Pored toga što novopridošli Rusi troše svoje velike plaće u Gruziji, nemali broj njih je tamo preselio i svoje tvrtke. Prema izvješću Transparency International-Georgia, 2022. je 15.000 ruskih tvrtki bilo je registrirano u Gruziji.

No nisu novi bogati doseljenici jedini razlog ovakvom gospodarskom procvatu. Gruzija je uskočila u vanjskotrgovinsku razmjenu s Rusijom umjesto europskih igrača ograničenih sankcijama. Tako je u zemlji porastao izvoz tekstila i hrane u Rusiju, kao i broj ponovno izvezenih automobila. Pored toga, izvoz gruzijskog vina u Rusiju prošle je godine porastao za 23 posto u odnosu na godinu ranije.

A uz sve to cvjeta i turizam. Gruzija je jedna od rijetkih zemalja u koje Rusi mogu ući bez vize. Prošle je godine 20 posto svih turista u Gruziji bilo iz Rusije, što je 4,3 posto više nego 2021. Ukupno je prošle godine Gruzija primila oko 3,6 milijardi američkih dolara od prijenosa novca, turizma i izvoza robe iz Rusije, tri puta više nego samo godinu dana ranije.

No ovakav nagli gospodarski rast ima i svoju mračnu stranu, a to je povećana ovisnost o Rusiji. Stručnjaci kažu da bi zemlja doživjela ekonomsku katastrofu, ako bi došlo do prekida gospodarskih veza s Rusijom. Ipak, gruzijske vlasti opovrgavaju da zemlja ima koristi od rata u Ukrajini.

Ekaterine Guntsadze, zamjenica gruzijskog ministra financija rekla je da ratni faktor u gospodarskom rastu treba promatrati kao izuzetak. ‘Ovo je vrlo komplicirana situacija i mi je tako doživljavamo. I nismo zbog nje sretni, nego smo oprezni i moramo biti oprezni’, komentirala je Guntsadze, ističući kako je jedan od najnegativnijih učinaka novonastale situacije rast stanarina u glavnom gradu.

U Tbilisu su zbog velikog broja pridošlica iz Rusije stanarine porasle na rekordne razine, a usto i inflacija nastavlja rasti. ‘A i radije bismo htjeli imati turiste iz Ukrajine ili Bjelorusije nego migrante iz Rusije’, dodaje gruzijska zamjenica ministra financija.

A s druge strane nije im u interesu ni provokacija Rusa. Nakon što su 2008. ruske trupe ušle u Gruziju, stanovništvo se više okrenulo prema Europskoj uniji, no to im i nije baš pomoglo. Samo 20 kilometara od glavnog grada ruski vojnici još uvijek marširaju – gotovo 20 posto Gruzije još uvijek je pod ruskom okupacijom.

U međuvremenu, s druge strane granice, Putin pokušava izgladiti stvari. Prije tri tjedna ruski je predsjednik na iznenađenje svih ukinuo vize za Gruzijce i dopustio gruzijskim zračnim prijevoznicima korištenje ruskog zračnog prostora. Ubrzo nakon toga dao je naslutiti da će Gruziji izaći u susret nakon dugo razdoblja zategnutih odnosa. ‘Spremni smo odraditi ono što možemo s naše strane, popustit ćemo tamo gdje možemo i nastavit ćemo to činiti ovisno o tome kako naši partneri reagiraju’, rekao je šef Kremlja na prošlotjednom sastanku s ruskim gospodarstvenicima.

