Sve više Europljana drži divovske puževe za kućne ljubimce, a jako su opasni po zdravlje

Podijeli :

CHANDAN KHANNA / AFP

Afrički divovski puževi, dugački i do 20 centimetara sve su češći kućni ljubimci u europskim domaćinstvima, no švicarsko sveučilište upozorava da to i nije dobra zamisao.

Te bi životinje mogle biti opasne za ljude, jer mogu prenijeti plućne gliste koje se izliježu u plućima štakora, što u ljudi može rezultirati razvojem meningitisa, objavio je tim znanstvenika sa Sveučilišta u Lausannei u znanstvenom časopisu “Parasites & Vectors”.

Dodaju da bi i otprilike dvije trećine od najmanje 36 poznatih patogena u puževima moglo zaraziti ljude.

Trebaju li ljubimci spavati u vašem krevetu? Donosimo prednosti i mane 9 stvari koje vlasnici pasa rade svojim ljubimcima, a oni to baš ne vole

Popularne vrste u europskim terarijima su afrički divovski puž (Lissachatina fulica) i azijski puž vrste ahat (Achatina achatina).

“Društvene mreže pune su fotografija ponosnih vlasnika koji puževe stavljaju na kožu ili čak u usta”, rekla je zoologinja Cleo Bertelsmeier s Instituta za ekologiju i evoluciju biološkog i medicinskog fakulteta u Lausannei.

Kazala je kako ljudi vjeruju da je puževa sluz dobra za kožu, no ona može predstavljati opasnost zbog prijenosa patogena.

Bertelsmeier i njezini kolege su nakon analize brojnih fotografija objavljenih na društvenim mrežama ustanovili da se divovski puževi drže u domaćinstvima kao kućni ljubimci.

Upozoravaju da mnogi među njima nisu svjesni rizika “kojiemu izlažu i sebe i djecu kada ih, primjerice stavljaju na lice”, rekao je koautor studije Jérôme Gippet.

Istraživači upozoravaju da će, poraste li trgovina ovim kućnim ljubimcima, “biti više prilike za unošenje i širenje štetnih patogena na ljude i druge životinje”.

Ahatni puževi su proždrljivi i brzo se razmnožavaju. Međunarodna unija za očuvanje prirode (IUCN) uvrstila ih je na popis opasnih invazivnih vrsta i svrstala ih u kategoriju štetočina.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.