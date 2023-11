Puhovski o Banožiću: “Stvara se fraza da se to može svakome dogoditi. Ne može”

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirao nesreću u kojoj je poginula jedna osoba i smjenu sada već bivšeg ministra obrane Marija Banožića.

Puhovski kaže kako je Plenković htio pokazati da brzo odlučuje i da mu je ovo došlo kao naručeno. “Koliko god to perverzno zvučalo jer smo imali nesreću s preminulom osobom. Već dugo je htio smijeniti jednog potpuno nesposobnog ministra, a nije htio dao Milanoviću za pravo. Banožić nikada nije ni smio biti ministar. Meni se ne sviđa da se čovjeka smjenjuje dok je u šok sobi”, rekao je.

Upozorio je i na jedan problem o kojem se uopće nije govorilo. “Kada gledate Narodne novine, Plenković se pozivao na razne članke zakona kada je razrješavao ministre jer u Zakonu o vladi nije propisano kako se razrješuje ministra. To nije ništa protuzakonito, no to je primjer nesklada u pravnom sustavu. O tome će trebati razgovarati. Opet smo se riješili lošeg ministra na krivi način”, dodao je.

Odvjetnik: Moguće je da Banožić i ne ide u zatvor

“Uvjeren sam da ministri nikamo ne bi smjeli ići svojim automobilom. Da ide na posao, zubaru, ljubavnici ili u lov mora ga voziti službeni vozač. To je u nizu država praksa. On je htio biti opušten i sve je to lijepo i dobro, no mislim da ministar obrane treba biti vožen gdje god išao”, smatra Puhovski.

“Oni su pristali biti ministri i pristali su na neko ograničenje u slobodi”, dodao je.

“Banožić se može vratiti u Sabor, kao što je i Čačić čak bio ministar nakon što je skrivio smrt dvije osobe sve dok presuda nije postala pravomoćna. Opet će se stvoriti fraza da se to može svakome dogoditi. Moja stogodišnja majka me nakon nesreće Čačića upozorila na jednu činjenicu, a to je da barem pola ljudi nema vozačku dozvolu, dakle ne može se baš svakome dogoditi. Mnogima se može dogoditi i treba biti malo oprezniji”, rekao je.

Istaknuo je da je Plenković promijenio 28 ministara. “Problem je taj kancelarski model gdje je on najvažniji. Mi zapravo biramo premijera, a sve ostalo su njegovi Indijanci i tako se ministri ponašaju. Oni često ne odgovaraju na pitanje iz svojeg resora, ne zato što ne znaju, nego zato što se nisu konzultirali s premijerom”, rekao je.

Naveo je da ovo nije stvar izbornika i izabranih nogometaša nego kolektivnog tijela jer je tako u zakonu. “U nogometnoj reprezentaciji nemate glasanje tko će igrati. Dakle, to je neusporedivu”, dodao je.

Upozorio je da novi ministar ne bi trebao biti iz vojnog sektora, nego civila upravo zbog civilne kontrole nad tim sektorom.

