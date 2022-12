Svjetski čelnici opraštaju se od bivšeg pape Benedikta XVI.

Svjetski čelnici opraštaju se u subotu od bivšeg pape Benedikta XVI. koji je umro u 96. godini života u samostanu Mater Ecclesiae u Vatikanu i izražavaju tugu zbog smrti "inteligentnog teologa" koji je zagovarao "bratskiji svijet".

Svijet je nakon smrti bivšeg pape Benedikta XVI. izgubio jednu “markantnu figuru” Katoličke Crkve, ocijenio je njemački kancelar Olaf Scholz.

“Kao njemački papa, Benedikt XVI. je za mnoge, ne samo u njegovoj zemlji, bio poseban crkveni poglavar”, napisao je Scholz na Twitteru, dodavši da je bio “inteligentan teolog” s “borbenom osobnošću”.

I njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier odao je počast Benediktu XVI., nazvavši pokojnog papu njemačkog porijekla posrednikom između religija.

“Jedinstvo kršćanstva i dijalog religija, kao i suživot religije i društva bili su mu posebno bliski. Tražio je dijalog sa Židovima i muslimanima kao i sa svim kršćanskim denominacijama diljem svijeta”, napisao je Steinmeier u subotu.

Njegov rad kao profesora Josepha Ratzingera – kako je rođen Benedikt – učinio je teološko i filozofsko obrazovanje dostupnijim, rekao je Steinmeier. To je omogućilo mnogim ljudima, “ne samo katolicima”, napisao je, da pronađu “jasnu orijentaciju” u njegovu radu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron odao je počast Benediktu XVI. hvaleći njegove napore u stvaranju “bratskijeg svijeta”.

“Moje su misli s katolicima u Francuskoj i diljem svijeta koji su ožalošćeni odlaskom njegove svetosti Benedikta XVI. koji je dušom i inteligencijom radio na stvaranju bratskijeg svijeta”, tvitao je francuski predsjednik.

Britanski premijer Rishi Sunak je rekao da je “ožalošćen” zbog smrti pape emeritusa Benedikta XVI., “velikog teologa”.

“Ožalošćen sam viješću o smrti pape emeritusa Benedikta XVI. Bio je veliki teolog, a njegov posjet Ujedinjenoj Kraljevini 2010. predstavljao je povijesni trenutak za katolike i nekatolike u našoj zemlji”, rekao je Sunak, dok je Anglikanska crkva objavila da moli u spomen na bivšeg papu.

I am saddened to learn of the death of Pope Emeritus Benedict XVI.



He was a great theologian whose UK visit in 2010 was an historic moment for both Catholics and non-Catholics throughout our country.



My thoughts are with Catholic people in the UK and around the world today.