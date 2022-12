Nepokolebljivi čuvar vjere i Božji rotvajler: Tko je zaista bio papa Ratzinger?

Umirovljeni papa Benedikt XVI., prvi koji se odrekao službe u nekoliko stoljeća, umro je u subotu u samostanu Majke Crkve Vatikanu u 96. godini, objavio je vatikanski glasnogovornik.

“S tugom vas obavještavam da je papa emeritus Benedikt XVI umro danas u 9.34 sati u samostanu Majke Crkve u Vatikanu. Dodatne informacije ćemo objaviti što prije bude moguće”, kazao je glasnogovornik u pisanoj izjavi.

“With sorrow I inform you that the Pope Emeritus, Benedict XVI, passed away today at 9:34 in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican.



Further information will be provided as soon as possible.” pic.twitter.com/O5dxoPaVkT