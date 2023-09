Tabak o stanju u Ukrajini: Mislim da ništa od najavljenog naoružanja nisu čarobni štapići

Podijeli :

Profimedia

Vojni analitičar Igor Tabak je bio gost Newsnighta.

“Bojišnica u Ukrajini jako aktivna na dnevnoj bazi. Iako su se napredovanja usporila, teško je tu govoriti o ukrajinskim pomacima. Vrlo se često čuje o micanjima snaga od jedne pošumljene međe do druge međe. Ukrajinci su se uspjeli pomaknuti jedno ili dva pošumljena polja. To ovisi o razminiranju i ruskom otporu koji je jako ozbiljan”, rekao je vojni stručnjak Igor Tabak.

Navodi da Ukrajinci naglašavaju da njihova trenutna ofenziva nije samo u kilometrima nego i u onome što se postigne protubaterijskom vatrom gdje pratre otkud Rusi gađaju topništvom. Zatim pokušavaju uništiti njihobo topništvo kako bi se otvorio prostor za lakši prodor.

“Baš je danas godišnjica one velike mobilizacije kad je Vladimir Putin dignuo 300 tisuća ljudi. Tih 300 tisuća ljudi je progutala bojišnica. Njihovi pomaci su jako mali, krnehuli su čak unatrag. Zadnjih dana sto kilometara istočnije, gledaju se ukrajinski pomaci koji su imali veze s tim da je dio pojačanja krneuo prema Zaporižju”, rekao je pa dodao: “Čitava Ukrajina ima kišni dio godine, u proljeće i jesen, to je otežavajuči faktor, ali on nije aktualan još mjesec dana. Ako zima bude hladnija nego prošla, tlo će se brzo zamrznuti. S druge strane, operacije po vrlo dubokom blatu su puno teže, ali nisu nemoguće. U ovako žestokoj borbi, Rusi tijekom zime nisu prekidali ofenzive radi blata”.

Za kraj poručuje: “Mislim da ništa od najavljenog naoružanja nisu čarobni štapići. F-16 kad jednom dođe će puno pomoći, ali ovisi o tome koliko će Ukrajina biti sposobna održavati kompliciranu zapadnu tehniku”.

