Tko je napadač na Trumpa? “Postoji teorija da je riječ o akceleracionistu…”

Povjesničar Tvrtko Jakovina i kolumnist portala Telegram Đivo Đurović gostovali su u TNT-u kod Nataše Božić gdje su komentirali pokušaj atentata na Donalda Trumpa.

Jakovina navodi kako je to nešto što se Americi nije dugo dogodilo, ali se češće događa u ostatku svijeta, poput atentat na japanskog premijera i pokušaj atentata na slovačkog premijera.

“To se događa u društvima gdje ima puno oružja, ali i pokazuje podjele u američkom društvu i svjetskoj politici i ovo će obilježiti ostatak kampanje, no postoji opcija da se krene nekim pomirljivijim tonovima. Možda ovaj njihov razgovor nakon napada bude pozitivan signal”, rekao je Jakovina.

Poruka Trumpa nakon napada

Đurović kaže da osiguranje nije bilo dovoljno pažljivo. “Jesu li imali razloga bojati se za njegovu sigurnost? Vjerojatno ne jer on takve skupove održava stalno i oni koji su skloni oružju su više skloni Trumpu. Tipično je da imamo mlade ili mlade punoljetne napadače kao ovaj 20-godišnjak i imamo tipično oružje AR-15, dakle ovo je tipičan napad za Ameriku koji se događa jedan do dva tjedno”, naveo je.

“Ono što je netipično jest da je napad bio politički motiviran. sigurno je propust tajne službe. Napadač ne predstavlja republikance niti demokrate, on je očito bio problematičan. Zna se da je registrirani republikanac, postoji teorija da je riječ o ekstremnom desničaru, akceleracionistu koji su prije uglavnom bili na ljevici, a radi se o ljudima koji mile da nasilnim aktima treba ubrzati promjene”, dodao je Đurović.

VIDEO / Koliko daleko od Trumpa je bio napadač?

Jakovina smatra da ovo neće toliko utjecati na rezultat izbora jer je Trumpu i prije išlo dobro, dok je Biden kaskao. “Možemo se nadati da se ovaj promašaj metka neće iskoristiti kao znak s nebesa i potvrda uspješnosti Trumpa, no mislim da će on to sve iskoristiti. To će ostati prisutno u kampanji, to je činjenica”, istaknuo je.

Đurović misli da je reakcija Trumpa nakon napada bila politička, ali i psihološka. “On je komplicirana i jako oštećena psihološka roba od malih nogu. On je podizanjem ruku mislio da mora napraviti balans u odnosu na trenutak kad se bacio na pod. On je odgojen da se nikada ne smije pokazati slabost i da se uvijek mora pokazivati snaga, no sklanjanje na pod nije slabost, to je normalna reakcija kada se puca”, rekao je.

Smatra da je pobjeda Trumpa vrlo izgleda i da će značiti kraj američke demokracije i kraj NATO-a. “To je nakon ove noći gotovo nemoguće preokrenuti”, dodao je.

Jakovina napominje kako je svijet u resetu. “Trumpova ekipa je pripremljena na to i imaju plan promjene administracije i uklanjanje nekih ograničenja koje predsjednik ima. Pitanje je može li Amerika iznutra izdržati takav jedna pripremljeniji napad. Europski kontinent nije pripremljen i oslabljen je Brexitom i ratom na istoku kontinenta”, ustvrdio je.

