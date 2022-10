Tri osobe izbodene nožem u centru Londona

Tri osobe izbodene su u incidentu u centru Londonu za koji policija sumnja da se radilo o pljački.

Tri osobe su završile u bolnici nakon što su izbodene nožem nedaleko od stanice podzemne željeznice Liverpool Street u centru Londona, objavila je policija.

Na lice mjesta stigli su policija i hitna pomoć, a na Twitteru policija navodi da su primili dojavu nešto prije 10 sati ujutro.

Omg, 4 people stabbed in Bishopsgate, London at 10am today, unconfirmed reports that it was over a bike theft and people tried to intervene. Crime is out of control, what will @SadiqKhan do?! Video from - @AndyCCochrane pic.twitter.com/7taR1f7mL4

Tri žrtve napada prevezene su u najbližu bolnicu, a policijski su službenici ogradili područje, piše Sky News.

Policija je također potvrdila da se napad ne tretirao na teroristički, već kao dio pljačke.

We received reports of three stabbings & a person pushed to the floor on Bishopsgate at 9.46am & officers arrived at the scene at 9.51am. Three victims were taken by LAS to a nearby hospital to be treated.



This is an ongoing situation, but is not being treated as terror-related