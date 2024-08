Trump odmah reagirao na govor Kamale Harris: “Ona je užasna osoba, neuspješna je. Ja sam uspješan”

Podijeli :

Jonathan Drake / REUTERS

Nakon što je Kamala Harris održala govor na Nacionalnoj konvenciji Demokratske stranke (DNC), reagirao je i Donald Trump koji je iznio niz kritika na račun brojnih dužnosnika ove stranke.

U intervjuu za Fox News nakon obraćanja Harris, Trump je ponovio kako je ona užasna osoba.

“Ona je neuspješna. Ja sam uspješan čovjek. Sjajno mi ide s latinoameričkim glasačima. Odlično mi ide s crnim muškarcima. Odlično mi ide i sa ženama jer one žele sigurnost”, rekao je Trump.

Poručio je i kako se planira sastati s Robertom F. Kennedyjem Jr. koji bi ga mogao podržati u kandidaturi.

Kamala Harris prihvatila nominaciju za predsjednicu: “Imamo šansu izgraditi novi put!”

“Imao sam odličan odnos s njim tijekom godina, poštujem ga. On me poštuje. Nemam pojma hoće li će me podržati. Sastat ćemo se i razgovarati o tome”, naveo je.

Pored Foxa, Trump je objavio desetke komentara na društvenoj mreži Truth Social te je kritizirao gotovo svaki dio njenog govora.

“Nije spomenula Kinu, nije spomenula energetiku, nije spomenula Rusiju i Ukrajinu, nije spomenula velike teme dana koje uništavaju našu zemlju”.

