Melania Trump odbila poziv u Bijelu kuću

Buduća američka prva dana Melania Trump neće se pridružiti izabranom predsjedniku Donaldu Trumpu na sastanku u Bijeloj kući u srijedu, prvom koraku u mirnoj tranziciji vlasti, pišu američki mediji.

Melania Trump neće prisustvovati sastanku između svog supruga i predsjednika Joea Bidena, objavio je njezin ured na društvenim mrežama.

“Ohrabruje povratak njezina supruga u Ovalni ured kako bi se započeo proces tranzicije i ona mu želi puno uspjeha”, priopćio je ured Melanije Trump.

Stoljetni je običaj da prva dama bude domaćica na čaju sa svojom nasljednicom. Godine 2016. Michelle Obama bila je domaćin čajanke s Melanijom Trump i provela ju je Bijelom kućom.

Trumpovi nisu ugostili obitelj Biden u Bijeloj kući nakon što je Joe Biden pobijedio na izborima 2020. niti su čekali njegovu inauguraciju pošto je Trump tvrdio da je na izborima pokraden.

Republikanac Donald Trump će se danas trijumfalno vratiti u Bijelu kuću radi sastanka s američkim predsjednikom Joeom Bidenom, što predstavlja njegov prvi posjet predsjedničkoj rezidenciji otkako ju je prije četiri godine skandalozno napustio.

Demokrat Biden je pozvao svog suparnika u Ovalni ured unatoč činjenici da Trump, koji odbija priznati svoj poraz na izborima 2020., Bidenu nije pokazao istu uljudnost.

Očekuje se da će 81-godišnji Biden na sastanku u 11 sati po lokalnom vremenu pozvati na mirnu primopredaju vlasti i zagovarati nastavak potpore za Ukrajinu.

No, za Bidena će sastanak biti gorka pilula za progutati s obzirom na to da je Trumpa prikazivao kao prijetnju za demokraciju te se natjecao protiv njega na predsjedničkim izborima do katastrofalnog nastupa na sučeljavanju, zbog kojeg je u srpnju bio prisiljen povući se iz utrke.

