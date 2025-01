Trump zaprijetio: Ako ne proizvodite svoj proizvod u Americi, morat ćete platiti carinu

Podijeli :

Američki predsjednik Donald Trump rekao je poslovnim čelnicima u četvrtak na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu da radi na suzbijanju inflacije i ilegalne imigracije dok istodobno potiče proizvodnju fosilnih goriva u Sjedinjenim Državama.

Američki predsjednik Donlad Trump videolinkom obratio se Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, gdje je ponovio neke rečenice iz svog govora na prisezi, no iznio i neke ekonomske ideje

Trump je, između ostalog, sudionicima skupa u Davosu kazao kako će se osloniti na Saudijsku Arabiju i naftni kartel Opec ‘kako bi snizili cijenu nafte’, što bi vjerojatno zahtijevalo dogovor među zemljama članicama da povećaju svoju proizvodnju, piše Guardian.

“Iznenađen sam što to nisu učinili prije izbora. To nije pokazalo puno ljubavi time što to nisu učinili”, rekao je Trump, prenosi tportal.

Dodao je da će, ako cijene nafte padnu, ‘rusko-ukrajinski rat odmah prestati’.

Trump je je ustvrdio da će padom cijena nafte zahtijevati da se kamatne stope odmah smanje. “Isto tako, trebali bi padati po cijelom svijetu. Kamate bi nas trebale pratiti posvuda”, kazao je.

U SAD-u, Federalne rezerve određuju kamatne stope neovisno o Bijeloj kući. Cijena nafte jedan je od brojnih čimbenika koje uzima u obzir pri donošenju odluka o kamatnim stopama, a središnji bankari obično ne poštuju zahtjeve Trumpa ili bilo kojeg drugog predsjednika kada su u pitanju kamatne stope. Ostaje za vidjeti hoće li strane središnje banke poslušati njegove riječi.

Trump prijeti carinama tvrtkama koje ne proizvode u SAD-u

Tvrtke moraju proizvoditi svoje proizvode u SAD-u ili se suočiti s carinama, rekao je Donald Trump u Davosu.

“Dođite napraviti svoj proizvod u Americi, a mi ćemo vam dati jedan od najnižih poreza u bilo kojoj naciji na Zemlji. Smanjujemo ih vrlo značajno, čak i u odnosu na izvorna Trumpova smanjenja poreza”, rekao je predsjednik.

“Ali ako ne proizvodite svoj proizvod u Americi, što je vaš prerogativ, onda je vrlo jednostavno – morat ćete platiti carinu, različite iznose, ali carinu koja će usmjeriti stotine milijardi dolara, pa čak i trilijune dolara u našu riznicu kako bismo ojačali naše gospodarstvo i platili dug”, kazao je Trump.

“Pod Trumpovom administracijom neće postojati bolje mjesto na zemlji za otvaranje radnih mjesta, izgradnju tvornica ili razvoj tvrtke nego upravo ovdje u dobrom starom SAD-u”, poručio je.

Trump je rekao da će nametnuti carine raznim zemljama prvog dana na dužnosti, ali je na kraju odlučio odgoditi, barem za sada.

Trumpovo ‘zlatno doba’

Trump je, inače, svoj govor započeo tezom da je njegova izborna pobjeda najavila “zlatno doba” za Ameriku.

Rekao je da je njegova administracija započela ‘revoluciju zdravog razuma’ i poručio da će SAD i cijeli svijet biti ‘bogatiji’ i ‘mirniji’ zahvaljujući njegovom predsjednikovanju.

Smatra da je njegova administracija naslijedila “promašene politike” i “ekonomski kaos”, te je kritizirao deficit potrošnje, propise i ‘skrivene poreze’.

Kaže da su cijene “skočile u nebo” i da je Biden “izgubio kontrolu” nad ekonomijom. Kaže da poduzima korake kako bi preokrenuo to i politiku ‘radikalne ljevice’.

Predsjednik, koji je zauzeo nacionalistički stav i ima pristup vanjskoj politici “Amerika na prvom mjestu”, rekao je da “svjetlo sija u cijelom svijetu od izbora’ i da ‘čak i zemlje koje nisu posebno prijateljske… . sretne’ jer vide ‘kako će budućnost biti sjajna pod našim vodstvom’.

