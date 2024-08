Trzavice u Kijevu zbog ambicija Volodimira Zelenskog? “Sirski je oprezan”

Podijeli :

"Glavna zadaća obrambenih akcija Ukrajine općenito je uništiti što je moguće više ruskog potencijala i izvesti maksimalne protunapadne operacije. To uključuje stvaranje tampon-zone na teritoriju agresora kroz naše operacije u Kurskoj oblasti. Ovom operacijom također želimo oslabiti sve što može pomoći Rusiji u nastavku i širenju agresije te se približiti završetku te agresije da bi Ukrajina što prije došla do mira" objasnio je predsjednik Volodimir Zelenski koji su ciljevi iznenadnog prodora ukrajinske vojske u Rusiju. Koji Rusi nikako ne uspijevaju uništiti, iako je počeo prije dva tjedna. Dapače, ratna dinamika i dalje je na strani Ukrajine.

Ukrajinci od 6. kolovoza vode ofenzivu na ruskom teritoriju, što je prvi put od Drugog svjetskog rata da je strana vojska ušla u Rusiju. Pod kontrolom ukrajinskih snaga su približno 82 naselja na površini od 1150 četvornih kilometara u regiji, a za vikend su razorili dva mosta na rijeci Sejm, preko kojih Rusi dovlače pojačanja. Štoviše, ruski blogeri su objavili da je uništen i treći, posljednji, ali u trenutku pisanja ovog članka to nije bilo moguće potvrditi.

Iako je jasno da ukrajinski prodor mora stati, kako se ukrajinski vojnici ne bi našli u okruženju, ovo je teška sramota za režim Vladimira Putina, koji sada plasira priču da iza svega stoje NATO i Zapad, a ne nekakvi Ukrajinci. Tako je bivši šef FSB-a Nikolaj Patrušev u intervju dnevniku Izvestija rekao da je “operacija u Kurskoj oblasti planirana uz sudjelovanje NATO-a i zapadnih obavještajnih službi”. Prema njegovim riječima, bez suglasnosti i potpore Sjedinjenih Država vlasti u Kijevu ne bi odlučile pokrenuti ofenzivu u Rusiji, piše Jutarnji list.

I Marija Zaharova, glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova, izjavila je da je Ukrajina upotrijebila američko oružje da uništi most preko rijeke Sejm. “Prvi put je regija Kursk napadnuta raketnim bacačima zapadne proizvodnje, vjerojatno američkim HIMARS-om. Kao rezultat napada na most preko Sejma kod sela Głuszkowo, prijelaz je potpuno uništen, a poginuli su volonteri koji su pomagali evakuiranom civilnom stanovništvu”, optužila je Zaharova ne navodeći dokaze ili broj poginulih. Reuters ističe da provjerava informacije o mogućim žrtvama napada na most kod Kurska.

Ukrajinske zračne snage potvrdile su uništenje ključne ceste za Ruse. “Naši piloti izvode precizne napade na neprijateljskom teritoriju, gađajući mjesta koncentracije opreme, kao i logističke centre i opskrbne pravce”, napisao je zapovjednik Zračnih snaga general Mikola Oleščuk uz snimku na kojoj se vidi trenutak eksplozije na mostu na rijeci Sejm u Kurskoj oblasti. “Zahvaljujemo pilotima i svima koji osiguravaju borbeno djelovanje zrakoplovstva!” dodao je Oleščuk.

I Oleksandr Sirski, vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske, izvijestio je o napredovanju u regiji Kursk. Kako je naveo, na nekim su pravcima njegovi vojnici napredovali od jednog do tri kilometra, no prema Economistu, ukrajinske akcije su se usporile, a Rusi su popunili frontu s više obučenih jedinica, uključujući marince i specijalne snage.

Navodno u Kijevu postoje razlike između političara i vojske oko načina nastavka Kurske bitke: “Predsjednik Zelenski i dalje inzistira na daljem napredovanju na ruskom teritoriju, ali Sirski je oprezan, usredotočujući se na širenje bokova duž granice da bi stvorio pouzdanije obrambene linije”, citirao je The Economist anonimni izvor u Glavnom stožeru ukrajinskih oružanih snaga, piše Jutarnji list.

