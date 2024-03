Turska oporba namjerava uzvratiti udarac Erdoganu na lokalnim izborima

Podijeli :

Emin Sansar / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Iako se raspala nakon pobjede Tayyipa Erdogana na predsjedničkim i parlamentarnim izborima 2023., turska oporba pokušat će mu uzvratiti udarac na lokalnim izborima u nedjelju, a budućnost njezine najveće nade, gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglua, ovisi o ishodu ovih izbora.

Lokalni izbori mogli bi ojačati kontrolu turskog predsjednika Erdogana nakon dva desetljeća na čelu Turske ili signalizirati promjenu u duboko podijeljenom političkom krajoliku ove članice NATO-a.

Erdogan će se prvi put susresti s Bidenom otkad je predsjednik

Rezultati će vjerojatno biti djelomično oblikovani ekonomskim problemima izazvanim inflacijom te kurdskim i islamističkim glasačima koji važu vladin učinak i vlastite nade u političke promjene.

Oporbene nade za promjenom potaknuli su rezultati lokalnih izbora 2019. kad je oporba porazila Erdoganovu stranku AKP u Istanbulu i Ankari, u gradovima kojima su 25 godina upravljali AKP i njegovi islamistički prethodnici.

No Erdogan je prošle godine uspio zadržati mjesto predsjednika i osvojiti parlamentarnu većinu s nacionalističkim saveznicima unatoč zabrinutosti birača zbog troškova života. To je dovelo do raspada širokog oporbenog saveza.

Ankete pokazuju da su aktualni gradonačelnik Imamoglu i bivši ministar Murat Kurum, kandidat AKP-a, u tijesnoj utrci u Istanbulu, gradu sa 16 milijuna stanovnika u kojem se Erdogan proslavio kao gradonačelnik 1990-ih.

Erdogan čestitao Putinu, a ima i ponudu za njega

Aktualni oporbeni gradonačelnik vodi u glavnom gradu Ankari. Erdogan je tražio veću ulogu Turske na svjetskoj pozornici i nastojao je popraviti narušene veze s mnogim zemljama posljednjih godina, uključujući na Bliskom istoku. Ipak, Erdogan je rekao da bi Turci trebali glasovati za AKP kako bi se obranili od neprijatelja, ali nije naveo kojih.

“Oni koji ne mogu podnijeti sve veću moć Turske u regiji i svijetu, ili njezin principijelan i pošten stav, sada čekaju u zasjedi”, rekao je Erdogan u ponedjeljak na skupu u sjevernoj pokrajini Tokat.

“Kad su Erdogan i AKP izgubili Istanbul 2019., to je bio veliki udarac Erdoganovoj reputaciji. Do tada je bio nepobjediv”, rekao je analitičar Yetkin Reporta Murat Yetkin, opisujući pobjedu u Istanbulu kao vitalnu za Erdogana.

Pobjeda Imamoglua revitalizirala bi opoziciju, rekao je politički analitičar Berk Esen sa Sveučilišta Sabanci.

“Ako oporbeni kandidat može pobijediti u Istanbulu, onda će barem glavna oporbena stranka moći steći dovoljno snage da izazove Erdogana idućih godina”, rekao je.

I to je poruka koju je Imamoglu nastojao prenijeti.

“Sudbina Turske je u vašim rukama”, rekao je Imamoglu u pozivu mladim Turcima u Istanbulu. “Možete promijeniti ono što u Turskoj ne valja jednim glasom”, rekao je.

Kritičari kažu da je Erdoganova vlada utišala neslaganje, srozala ljudska prava i kontrolira pravosuđe i druge državne institucije, što turski dužnosnici odbacuju.

“Igralište je nagnuto u korist vladajućeg saveza. Imamoglu se u biti bori sam”, rekao je Esen.

Provladini mediji pokrivaju Erdoganove dnevne skupove, ali ograničeno izvještavaju o kampanji oporbe.

Čini se da su Erdoganovi izgledi narušeni porastom potpore islamističkoj Novoj stranci blagostanja (NWP). Erdoganova retorika protiv Izraela bila je oštra, ali je Ankara zadržala trgovinske veze s Izraelom, što kritizirao NWP. To se prelilo i u bijes među Turcima koji žele da vlada aktivnije pruža potporu Palestincima.

Erdogan: Ovo što radi Netanyahu nije bolje od onoga što je radio Hitler

“Da smo mi, Nova stranka blagostanja, na vlasti, Izrael ne bi mogao napasti Gazu”, rekao je zamjenik čelnika stranke Mehmet Altinoz Reutersu, pozivajući istovremeno na trgovinski embargo Izraelu.

Ankete pokazuju da se podrška toj stranci možda udvostručila na oko pet posto i da su to glasovi koji bi inače otišli AKP-u.

“Oni imaju radikalniji, antiizraelski stav i to ih čini popularnima među radikalnim islamistima”, rekao je Yetkin. Erdoganovi izgledi da ponovno osvoji Istanbul mogli bi ovisiti i o kurdskim glasačima. Očekuje se da će mnogi od njih ostaviti po strani lojalnost stranci i podržati Imamoglua, pokazuju ankete.

Ostalim biračima lokalni izbori nude priliku da ocijene vladino upravljanje gospodarstvom. Turci se godinama bore sa skokom cijena, s godišnjom inflacijom koja je još uvijek blizu 70 posto unatoč velikoj promjeni u gospodarskoj politici nakon prošlogodišnjih izbora kad je podignuta ključna kamatna stopa za ogromnih 4150 baznih bodova na 50 posto.

Iako bi gospodarstvo moglo biti ključni čimbenik koji će utjecati na birače diljem zemlje, pozornost će biti na Istanbulu i poruci koju daje o smjeru Turske.

“Ako izgubi ove izbore, legenda Ekrema Imamoglua bit će u velikoj nevolji”, rekao je voditelj MAK Researcha Mehmet Ali Kulat.

Ali ako pobijedi, “Imamoglu bi postao važan akter u turskoj politici u idućih 20 godina i vrlo vjerojatno bi bio kandidat na sljedećim predsjedničkim izborima”, dodao je.

