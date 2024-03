Božinović objasnio zašto Milanović nije bio pozvan na obilježavanje obljetnice akcije “Plitvice”

Podijeli :

Matko Begovic/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je da na obilježavanje 33. obljetnice akcije "Plitvice" nisu pozivali nikoga iz politike, pa tako ni predsjednika Republike jer nisu htjeli da se to obilježavanje na bilo koji način politizira.

Ministarstvo unutarnjih poslova obilježava 33. godišnjicu akcije “Plitvice” i pogibije prvog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića, u hrvatskoj povijesti poznato kao “Krvavi Uskrs”, a prigodni program počeo je polaganjem vijenaca u 11 sati ispred spomen obilježja Josipu Joviću na Plitvicama.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović položio je vijenac i zapalio svijeću na Plitvicama ispred spomen obilježja Josipu Joviću u 10 sati, a u izjavi novinarima rekao je da na obilježavanje nije pozvan te da to do sada nije bilo tako ocijenivši to “potpunom stranačkom privatizacijom nečega što je hrvatska svetinja”.

Novinari su od Božinovića uoči svečanog obilježavanja zatražili da prokomentira tu Milanovićevu izjavu, a potpredsjednik Vlade odgovorio je kako ne želi “gubiti vrijeme i komentirati njegove ispade”.

“Mi smo organizirali ovu obljetnicu ove godine po protokolu kako se odvija sve ove godine, pogotovo u našem mandatu. Što se tiče dolaska – svi koji su htjeli doći mogli su doći. Mi nismo pozivali ove godine nikoga iz politike upravo zato da bismo izbjegli ispade, da bismo izbjegli da netko na današnji dan i obilježavanje smrti Josipa Jovića i akcije Plitvice i Uskrsa to pretvori u politički šou”, rekao je Božinović.

Naglasio je da nikome iz politike nije upućen poziv. “Došli su oni koji dolaze sve ove godine i mislim da, s obzirom na atmosferu koja se stvorila, s obzirom na činjenicu da je kampanja, ovo nije dan ni događaj koji treba na bilo koji način politizirati”, ponovio je potpredsjednik Vlade.

