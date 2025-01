Jakovina o Trumpovim ambicijama: Supersila prijeti saveznicima, to je situacija bez presedana!

Podijeli :

Povjesničar Tvrtko Jakovina gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića. Komentirao je interes Donalda Trumpa za Grenland i Panamski kanal.

Trump, koji stupa na dužnost 20. siječnja, naznačio je da će provoditi vanjsku politiku neopterećenu diplomatskim pristojnostima, zaprijetivši da će vratiti kontrolu nad Panamskim kanalom te kazavši da je američka kontrola nad Grenlandom “apsolutna nužnost”.

Situacija bez presedana

“Ako dođemo do toga da će predsjednik SAD-a inzistirati na tome, onda smo se vratili u eru koju su Europljani nazvali erom realpolitik, gdje je pravo jačega bilo dominantno i gdje smo u 19. stoljeću vidjeli europske zemlje da uzimaju prekomorske teritorije i kreiraju svoju ekonomsku sigurnosnu zonu”, kazao je Jakovina.

Danski novinar za N1: Trump svojom retorikom urušava sve na čemu se radilo 80 godina

Jakovina tvrdi da se nikad u poslijeratnom periodu nije dogodilo da supersila koja je oblikovala svjetski poredak prijeti svojim saveznicima ili zemljama s kojima ima posebne odnose i savezništva.

“To je situacija bez presedana”, dodao je.

“Od 50.000 ljudi, na otoku koji je veći od svake američke države, većina ljudi radi za državu. Tu se ne proizvodi ništa specijalno i oni su u nekom smislu opterećenje za danski proračun. Međutim, tamo postoje ljudi koji govore o neovisnosti i imaju pravo da na referendumu odluče o svojoj budućnosti. To je jedna stvar, ali da postanete dio druge države nakon što ste bili stoljećima u kolonijalnom statusu unutar Danske, a onda ste dobili samoupravu pa je ta samouprava širena sve do ove velike samouprave, to mi se čini kao jedna druga priča”, objasnio je povjesničar.

Prema njegovim riječima, međunarodni poredak uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata bio je povoljan za veliki broj zemalja, a posebno za male države. Ako dođe do rušenja tog sustava, to će označiti ulazak u neki novi svijet, zaključio je.

“Europa je tu da se počne brinuti o sebi na način na koji se dosad nije brinula”, dodaje.

Kinezi u Panami: Ekonomski prisutni, ali ne i ideološki

Trump je rekao da Panama, s kojom SAD ima diplomatske odnose od 1903., “potkrada Ameriku na Panamskom kanalu u nezamislivim razmjerima”. Neće dozvoliti, rekao je nedavno u Arizoni, da kanal padne u „pogrešne ruke“, upozoravajući na potencijalni kineski utjecaj u tom prolazu.

Trump želi preimenovati Meksički zaljev u Američki zaljev: “To je ljepše ime”

“Panamski predsjednik je bio vrlo jasan oko Kineza i uprave kanalom i rekao je da nema govora oko tih stvari. Istina je da su Kinezi prisutni u mnogim zemljama u Južnoj Americi. Kineza ima u ekonomskom smislu, ali ne ideološki kao što je bilo Rusa i Kubanaca u Hladnom ratu”, objasnio je Jakovina.

Ideje o Kanadi

Donald Trump je iznio i ideju o pripajanju Kanade SAD-u tvrdeći da bi zajedno bili “velika nacija” kojoj nitko ne bi mogao ništa.

“Kanada i SAD, sa svim ekonomskim savezima, jezikom, stoljećima supostojanja, nisu bili neprijatelji i imali su koristi jedni od drugih. Postaviti veliku prijateljicu u ovakav kontekst, uz Dansku i Panamu… što onda netko drugi treba očekivati?”

Jakovina govori i da se postavlja pitanje hoće li, zbog ovakvog odnosa SAD-a prema Kanadi, i druge male zemlje imati razloga strahovati od iste sudbine od svojih regionalnih gospodarstvenika.

