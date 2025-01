Tko je bio bolji u sučeljavanju? Profesor Rimac analizira nastupe predsjedničkih kandidata

Podijeli :

Damir Sencar/HINA/POOL/PIXSELL

Profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu Ivan Rimac komentirao je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem jučerašnju debatu predsjedničkih kandidata Dragana Primorca i Zorana Milanovića.

“Debata je bila toliko ružna, da oni koji dosad nisu imali favorita, sigurno neće izaći na birališta”, kaže profesor Rimac.

“Obojica kandidata su vrlo žestoko udarali po protivniku. Svako je ostao kod svojih birača. Pritom bi birači i jednog i drugog mogli reći da su nezadovoljni jer njihov kandidat nije poentirao i dobio u toj rovovskoj bitci. Imate osjećaj da je nakon poraza najlošije imati pobjedu. U ovom kontekstu nema pobjednika i ova debata ni po organizaciji ni po načinu vođenja nije ispunila očekivanja. Voditelji nisu uspjeli ni tematski ni govorom ometati ni jednog ni drugog”, nastavlja.

Prpić: Kažu mi ljudi da je Primorac pojeo Milanovića, lijenčinu koja već pet godina igra plejku

Navodi primjer vanjske politike pa kaže da se za Milanovića stekao opći dojam da je on duboko ukorijenjen u to gdje se Hrvatska nalazi, a Primorac je davao dojam da vodi Izrael i da će Amerikanci napumpati sve što treba da se Hrvatska istakne u okruženju i da ni s kim ne treba razgovarati. To nisu bile stvari koje su izrečene, kaže, ali su se mogle zaključiti.

“Nije bilo nečeg novog, osim što su i jedan i drugi pokušali isprovocirati, iznervirati protivnika kako bi ga lakše dalje napadao. Bilo je nekih vrlo čudnih obrana, vidjelo se da su obojica nervozni i isprovocirani. U nekim se situacijama moglo i bolje poentirati. Na optužbe da se druži s Dodikom, Milanović nije odgovorio da priznaje BiH i da mora razgovarati sa svima ako želi poboljšati položaj Hrvata. Primorac je imao sličnih gafova kad ga je Milanović napadao oko njegove znanstvene karijere. Rekao je da predsjednik države ne može govoriti o znanstvenicima jer nema doktorat, a drugi je to što je rekao da živi u Americi. Ako se kandidirate za predsjednika Hrvatske, onda ne možete živjeti u Americi”, navodi Rimac.

Što su Milanović i Primorac rekli istinito, a što su slagali?

“Dosta je stari bilo izvučeno iz konteksta ili su izmišljene od nekog drugog. Imali smo citata očitih protivnika kandidata koje su citirali, ali to se sad već uzima zdravo za gotovo i teško se razaznaje što je istina, a što lažna vijest”, govori Rimac.

“Što se tiče kampanje, narative koje smo čuli od Plenkovića, a ponavlja ih Primorac… Mi smo kontaminirani lažnim vijestima cijelu jesen. Jednostavno je teško stare izjave koje prepoznajete kod kandidata uzeti kao nešto relevantno. U tom smislu cijela kampanja gubi intenzitete jer smo većinu argumenata već čuli. Ne vidim da u tom kontekstu ima nekog napretka. Presuda da je netko imao malo više, a netko manje, ne mijenja stvari nego stvara nepovjerenje u politiku kao osnovnu djelatnost koja služi građanima. Ne vidim napredak. Mi imamo nekulturu u političkom javnom govoru i to obara povjerenje u politiku i političare”, kaže.

Milanović je, smatra Rimac, odgovorima o Putinu i Netanyahuu jasno poručio da ga ne zanimaju ratni zločinci, a Primorac se nije izjasnio. “Nijednom nije odgovorio ništa, osim što je sada optužio Milanovića da je on strani Hamasa”, kaže.

