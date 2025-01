Trump bacio oko na Grenland, Kanadu i Panamski kanal. Avdagić: “Da je Putin izjavio nešto takvo, već bi bili u rovovima”

Podijeli :

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump u svome "boksačkom" stilu ulazi u politički ring, odnosno u novi predsjednički mandat, bombastičnim izjavama iza kojih, tumače li se ozbiljno i doslovno, stoji aspiracija za tuđim teritorijima.

Uoči predsjedničke inauguracije, koja će biti održana 20. siječnja ispred Kapitola u Washingtonu, Donald Trump je iznenadio svijet trima izjavama.

Najprije je ponovio ideju koju je prvi puta iznio u svome prvom predsjedničkom mandatu – da SAD kupe Grenland, najveći otok na svijetu koji je autonomni teritorij Kraljevine Danske izuzetno bogat rudama, ali i strateški važan za kontrolu Arktika te sigurnost SAD-a.

Ujedinio bi SAD i Kanadu

Potom je nedavno izjavio da Panamski kanal treba vratiti pod upravu SAD-a.

Taj je kanal, uz Sueski, strateški najvažniji pomorski kanal na svijetu koji spaja Atlantski i Tihi ocean skraćujući put trgovačkim i vojnim brodovima. Prokopan je 1914. na području koje je bilo pod upravom SAD-a sve do 1999. kada je nadzor nad kanalom preuzela Panama.

Na koncu, Donald Trump je iznio i ideju o ujedinjenju Kanade i SAD-a tvrdeći da bi zajedno bili “velika nacija” kojoj nitko ne bi mogao ništa. Tu je ideju Trump prvi puta izrekao u studenome susrevši se s kanadskim premijerom Justinom Trudeauom. Potom je sredinom prosinca na društvenoj platformi Truth Social napisao: “Mnogi Kanađani žele da Kanada postane 51. država SAD-a. Puno bi uštedjeli na porezima i vojnoj zaštiti. Mislim da je to sjajna ideja.”

Prema Trumpovoj zamisli, spajanjem Kanade i SAD-a ne bi više bilo potrebe za carinama između dviju država, porezi bi bili niži, a zajednička sigurnost od vanjskih opasnosti (“ruskih i kineskih brodova koji ih okružuju”, napisao je) bila bi znatno veća.

“Bilo bi zabrinjavajuće da ga ozbiljno shvaćaju”

“Kod Trumpa je sve to skupa biznis u stilu “make an offer” (“dajem ponudu”), ali imam dojam da većina međunarodnih aktera, pa i u zemljama koje Trump spominje, ne gleda vrlo ozbiljno na to što on objavljuje na Truth Socialu”, kaže vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.

Kad bi se te Trumpove izjave shvaćale ozbiljno, dodaje, bilo bi to jako zabrinjavajuće. No još veću bi zabrinutost, smatra Avdagić, izazvale da ih je izgovorio netko za koga se smatra da bi ih mogao i provesti.

“Probajmo zamisliti da tako govori Vladimir Putin. Mislim da bi alarmi zvonili na sve strane, naoružavali bi se i kopali rovove”, dodaje.

Provokacija ili politički pritisak?

Teško je reći je li u pitanju samo Trumpova provokacija ili i politički pritisak.

“Priča o Kanadi povezana je uz carinjenje robe. Oko Panamskog kanala priča je o cijenama koje se naplaćuju američkim trgovcima i vojsci za prolazak njihovih brodova kroz kanal. Što se tiče Grenlanda, ta se priča već pojavila u Trumpovom prvom mandatu. No sve je to nemoguće postaviti na takav način jer i Grenland ima svoje stanovništvo i govori se da bi ondje proveli referendum o neovisnosti. Panamski kanal dio je suvereniteta Paname. Da ne spominjemo Kanadu kao suverenu državu koja je, k tomu, dio britanske vladajuće krune”, objašnjava Avdagić.

On dodaje kako se kontekst svih tih Trumpovih izjava najbolje može opisati američkom izrekom “What a time to be alive” kojom se inače opisuju zbivanja u uzbudljivim vremenima.

“Kada bi krenuo u to, posrnuli bi u svjetski rat”

Avdagić također smatra da se ijedna od spomenutih Trumpovih ideja neće ostvariti.

“Kada bi se to dogodilo, kada bi krenuo tim smjerom prema bilo kojoj od tih triju država, mislim da bi svijet posve sigurno posrnuo u svjetski rat. Tada bi nakon Trumpa krenuli svi koji imaju aspiracije na tuđe teritorije. A takvih, kao što znamo, ima jako puno, nažalost i u našoj regiji i u čitavoj Europi”, dodaje.

No već i samo pričanje o tome ili pisanje na druptvenim mrežama i stavljanje “bube u uho” može se smatrati zabrinjavajućim. Avdagić u tom smislu poteže još jednu uzrečicu, ovoga puta latinsku: Što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno volu.

“Trumpu svi nekako toleriraju ono što drugima ne bi tolerirali. Neviđeno je i to što veliki broj državnika trči susresti se s njime iako on još nije ni stupio na dužnost. Oko Trumpa se uvijek događa puno toga dosad neviđenog”, ustvrdio je.

