U Italiji novi potres magnitude 4.5 po Richteru

Središnji Italiju ponovno je zatresao potres.

Kako javlja EMSC, potres magnitude 4.5 zatresao je područje 66 kilometara od Riminija. Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara u Jadranskom moru.

Potres se prema porukama svjedoka osjetio i u Anconi i Rijeci.

“Kratko, ali snažno”, pisali su građani na stranici EMSC-a.

Ovo je osmi po redu potres u središnjoj Italiji u posljednjih 37 sati.

