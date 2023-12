U Njemačkoj 1. siječnja na snagu stupa novi zakon: Evo što stanovnici moraju znati

Podijeli :

Shutterstock / Ilustracija

Od 1. siječnja u Njemačkoj na snagu stupa novi Zakon o grijanju. Kod ugradnje novih sustava grijanja propisano je da moraju proizvoditi najmanje 65% topline iz obnovljivih izvora energije.

Postojeći sustavi grijanja na naftu i plin smiju raditi samo do kraja 2044, piše Fenix.

Cjenovne kočnice struje i plina: Istječu cjenovne kočnice plina, struje i grijanja uvedene u sklopu energetske krize. Planirano produženje ograničenja cijena od strane savezne vlade do kraja ožujka 2024. možda se neće provesti.

Porez na promet plina i daljinskog grijanja ponovno će porasti na uobičajenu stopu od 19 posto od ožujka 2024. godine.

Cijena CO₂: Od 1. siječnja 2024. fosilna goriva će biti podložna cijeni od 45 eura po toni CO₂. Sveukupno, cijena CO₂ raste na 14,33 centa/l, što uzrokuje dodatne troškove od 287 eura uz godišnju potrošnju od 2.000 litara.

Zbog više cijene CO₂ troškovi prirodnog plina rastu za 0,36 centi po kilovatsatu (kWh) na 1,08 centi po kWh (bruto). Obitelj s potrošnjom od 20.000 kWh godišnje tada će plaćati oko 215 eura troškova CO₂ godišnje, gotovo 72 eura više u odnosu na 2023.

Benzin će poskupjeti za 4,3 centa po litri (bruto), ukupno. Dodatak za CO₂ za benzin je tada 12,8 lipa po litri. Dizel košta 4,8 lipa po litri više nego lani.

Solarni sustavi: Za fotonaponske sustave (PV sustave) snage do 30 kilovata (kWp) od 1. siječnja primjenjivat će se pojednostavljeni postupak priključenja na mrežu; do sada se to odnosi samo na sustave do 10,8 kWp.

Registracija je lakša za priključne solarne uređaje. Uređaji više ne moraju biti registrirani kod mrežnog operatera. Osim toga, uređaji se mogu pustiti u rad odmah nakon kupnje, odnosno prije zamjene brojila električne energije.

Kada novi fotonaponski sustavi budu pušteni u rad, od 1. veljače dolazi do promjene u visini naknada. Doći će do prvog malog smanjenja naknada za jedan posto. Daljnja smanjenja od po jedan posto događaju se svakih šest mjeseci.

