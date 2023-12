U Njemačkoj najavljen uragan, u nekoliko sljedećih dana očekuje se kaos

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Neposredno prije Božića Njemačku će pogoditi uragan Zoltan. Doći će do orkanskih i olujnih udara vjetra. Očekuju se značajni prekidi u željezničkom i zračnom prometu.

Kako javlja Njemačka meteorološka služba (DWD), puhat će jak vjetar, zbog čega postoji opasnost od lomljenja grana sa stabala ili iščupanih stabala i oštećenih krovova, prenosi Fenix magazin.

Obala Sjevernog mora prve će pljuskove osjetiti već u četvrtak ujutro. Vjetar jako brzo jača i već u četvrtak poslijepodne u području oko Sjevernog mora mogu se pojaviti orkanski udari. Do večeri će oluja zahvatiti cijelu Njemačku. Na obali Sjevernog i Baltičkog mora puhat će orkanski vjetar, inače će u cijeloj zemlji biti pljuskova ili jakog nevremena, javlja DWD.

U noći s četvrtka na petak doći će do prvog udara oluje na cijeloj obali Sjevernog mora. U petak ujutro vjetar će ponovno jačati. U obalnim područjima vjetrovi mogu doseći i do 130 km/h . U Alpama će također bjesnjeti uragan brzine do 140 km/h.

U petak poslijepodne bit će još jedan udar oluje. U Hamburgu bi čak moglo biti dovoljno za jak olujni udar. Tijekom petka vjetar će oslabjeti.

Iako će u subotu i dalje biti vjetrovito do olujno, uragan će oslabjeti. To znači da u subotu više neće doći do ekstremnih udara vjetra, javljaju meteorolozi.

Očekuje se kaos u prometu

Uz tako veliku oluju, nije nevjerojatno da će doći do ograničenja željezničkog prometa. Ako stablo padne na nadzemni vod ili tračnice, promet će biti otežan.

Moguće je da će u četvrtak i petak doći do privremenog zastoja međugradskog prometa. Tko želi putovati vlakom ili čak zrakoplovom, možda to ne bi trebao putovati u četvrtak ili petak.

Dostava paketa i pošiljki i bi također mogla kasniti zbog otežanih uvjeta.

Burno će biti i na Božić i poslije Božića. Na Božić bi se mogla stvoriti nova oluja.

Njemački meteorolozi savjetuju stanovnicima neka prate prognozu prije nego krenu na put.

