Ukrajina: Rusi montirali vojnu opremu na krov nuklearke

Ukrajinski vojni obavještajci objavili su u utorak navečer da su ruske snage postavile vojnu opremu na krov nuklearne elektrane Zaporižja, koja je pod ruskom okupacijom od prvih tjedana rata.

Kako javlja Kyiv Independent pozivajući se na obavještajni odjel ukrajinskog ministarstva obrane, a prenosi Index, Rusi su na krov najveće nuklearke u Europi postavili vojnu opremu kako bi se suprotstavili ukrajinskom izviđanju iz zraka.

⚡️Intelligence: Russian troops install military equipment on Zaporizhzhia power plant’s rooftop.



According to the Defense Ministry’s Intelligence Directorate, Russia set up the equipment on the rooftop of the fifth power unit to combat aerial reconnaissance.