Ukrajinci: Ljudi su nam donirali milijune za osvetu pa ćemo je i osigurati

U samo 24 sata prikupljeno je gotovo 10 milijuna dolara za kupnju dronova kamikaza za ukrajinske trupe.

Kampanju za dobrovoljno zajedničko financiranje pokrenuli su ukrajinski aktivisti Serhij Pritula i Serhij Sternenko nakon vala zračnih udara na ukrajinske gradove u ponedjeljak, prenosi Sky News.

Jedan od pokretača kampanje danas je na Twitteru objavio da je do sada prikupljeno ukupno 9,6 milijuna dolara za kupnju dodatnog oružja za ukrajinske oružane snage.

Done! Our crowdfunding campaign “You have enraged Ukrainians” is over. We’ve raised 9.6 million USD!! Thank you, generous and noble Ukrainians!

We will make sure these funds are well spent on effective support of our Armed Forces!