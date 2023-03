Ukrajinski profesor o kineskom mirovnom planu: “Jedna stvar je posebno sporna”

Podijeli :

Maksim Kamenjeckij, profesor na kijevskom Institutu za međunarodne odnose, u Novom danu je analizirao posjet kineskog predsjednika Xija Jinpinga ruskom kolegi Vladimiru Putinu. Osvrnuo se i na kineski mirovni prijedlog od 12 točaka, navodeći da u tom planu puno toga nije definirano.

Komentirajući trenutno stanje na bojištu, navodi da je od ponoći pa do otprilike četiri ujutro trajala zračna uzbuna zbog iranskih dronova. Dodaje i da u posljednjim ruskim napadima ima i žrtava, a među ranjenima je i jedno dijete.

Kamenjeckij se osvrnuo i na kineski mirovni prijedlog. “Nije to baš plan, to je više neki skup ideja. To što je Kina ponudila u nekim točkama se podudara s mirovnim planom našeg predsjednika Zelenskog, ali je kineska verzija vrlo nekorektna. Tamo se radi o nekim stvarima koje treba definirati”, govori profesor i nabraja što je to točno sporno:

“Što je to poštovanje suvereniteta prema načelima UN-a? Što znači korištenje pojma kriza? Odmicanje od načina razmišljanja iz vremena Hladnog rata. Neke stvari Kina nije mogla definirati jer je sebi htjela ostaviti neku slobodu u svojim daljnjim aktivnostima, ali nije mogla više šutjeti jer od većih sila, ona je zemlja koja je dugo šutjela. I sad, bez komunikacije s ukrajinskom stranom, oni su istaknuli tih svojih 12 točaka, nekih parola – za sve dobro, protiv svega lošeg, u tom smislu.”

Kamenjeckij kaže da je posebno sporno pitanje poštivanja suvereniteta, ističući da Kina to nije definirala – misli li se na poštivanje ukrajinskih granica iz 1991. ili na ruske granice nakon ove posljednje aneksije.

“Ukrajina nije spremna prepuštati svoj teritorij nekome, to ne dolazi u obzir. Možemo razgovarati o sigurnosnim jamcima nakon što vratimo svoj teritorij, onda možemo govoriti o proširivanju ili neproširivanju NATO-a, ali na ove aneksije Ukrajina ne može pristati”, istaknuo je profesor iz Kijeva.

Osvrnuo se i na izjavu kineskog predsjednika koji je izrazio želju da razgovara s ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim. “Da je želio, kineski predsjednik bi već stupio u kontakt.”

Kamenjecki se osvrnuo i na trenutno stanje na Krimu, ali i na drugim dijelovima bojišta.

“Krim je baza za udarce po našem teritoriju i zato su vojni objekti na Krimu legitimna meta i za ukrajinske udarce. Znamo da će ruska strana pokrenuti neku odmazdu, ali smo spremni na to. Što se tiče ostale linije bojišnice, očekujemo promjene u našu korist u najkraćem vremenu i radimo na tome da što prije počne naša kontraofenziva koju čekamo”, poručio je Kamenjeckij.

