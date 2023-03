Institut za proučavanje rata naznačio je u svom najnovijem izvješću da su obveze koje su preuzeli Xi i Putin bile “primjetno jednostrane”.

Xi je pohvalio Putina i pojačao kinesko stajalište o političkom rješenju rata u Ukrajini, ali nije otišao mnogo dalje od davanja tih izjava.

“Putin je, nasuprot tome, najavio brojne mjere koje signaliziraju stalnu orijentaciju Rusije i ovisnost o Kini u energetskom i gospodarskom sektoru, koje se čine vrlo jednostranim u usporedbi s Xijevim relativno umjerenim obvezama”, utvrdio je ISW.

