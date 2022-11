VIDEO | Gori termoelektrana u Rusiji

U ruskom gradu Permu izbio je velik požar u termoelektrani. Društvenim mrežama proširile su se fotografije koje prikazuju gust oblak crnog dima koji se diže iz termoelektrane Permskaja CHPP-9 u središnjoj Rusiji. Uzrok požara je još uvijek nepoznat.

Oblak crnog dima vidljiv je iz cijelog grada, a ruski mediji navode da je požar krenuo s krova elektrane.

Očevici su za jedan ruski portal rekli da su vidjeli otvorenu vatru u jednoj od radionica elektrane.

Ruski državni mediji javljaju da je oko 500 ljudi hitno evakuirano iz zgrade, prenosi Index.

Perm je oko 2000 kilometara udaljen od Ukrajine.

Perm, russia, HPP-9 is burning this morning.



Who did it?#RussiaIsLosing pic.twitter.com/H0PCXd694o