Šipić o novim demografskim mjerama: Novac ne rađa djecu

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić govorio je o novim demografskim mjerama uoči sutrašnje prve sjednice Vijeća za demografsku revitalizaciju.

U Hrvatskoj je prošle godine rođeno 32.047 djece, što je najmanje od 1991. Postavlja se pitanje je li demografija zaista prioritet.

“Demografija je prioritet svih prioriteta. Svaki put kada se o ovome govori u svrhu izbora, mi bilježimo negativne trendove. Ne možemo sakriti brojeve i zavarati narod, zato pozdravljam osnivanje ovog ministarstva. DP je ušao u priču sa željom da mijenja ovu poziciju u Vladi, prihvatili smo odgovornost, ali prvi proračun miriše na nešto što konkretno trebamo mijenjati i izravno ići prema obiteljima koje su najugroženije, prema majčinstvu, očinstvu…”, rekao je za HRT Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva.

“Potrebno je mnogo više od novca”

Proračun Ministarstva demografije 202 posto veći je nego inače, no postavlja se pitanje može li novac preokrenuti negativne demografske trendove.

“Potrebno je mnogo više od novca, potrebno je mijenjati mentalitet, treba zaustavljati negativne trendove. To se može i s pomoću medija, ali i akcijama koje radi Ministarstvo, Vlada. Sutra ćemo imati prvu sjednicu Vijeća za demografsku revitalizaciju. Ponudit ćemo cijeli niz mjera, a tiču se rodiljnih, roditeljskih, jednokratne potpore za rođenje djeteta, ali i za zaposlene, samozaposlene i druge kategorije. Proračun od 685 milijuna eura, što je više od 5,5 milijardi kuna, nije zanemariv, ali novac ne rađa djecu”, dodaje Šipić.

Šipić u TNT-u: DP traži dvostruko veću naknadu za bolovanje zbog djeteta

Kako kaže, mjera će se moći iskoristiti od 1.3., a čekaju se i pozitivna mišljenja drugih ministarstava, nakon čega će se u Saboru predstaviti sve promjene. Riječ je o znatnoj promjeni, šest mjeseci pune plaće isplaćuje HZZO, a ostalih šest osigurava država.

“Idemo s drastičnom promjenom”

Objasnio je i što se točno podrazumijeva pod mjerom povećanja roditeljskih potpora za drugih šest mjeseci.

“Limit je bio 995 eura i sada idemo s drastičnom promjenom da to više nije šest mjeseci i miče se do godinu dana djeteta puna plaća, a limit je do 3000 eura jer statistički podaci pokazuju da 97 posto žena i očeva koji koriste potpore ulazi u limit do 2500 eura. Plaće rastu i tako ćemo sudjelovati u toj sigurnijoj mjeri. Samo je jedan posto žena koje imaju plaću veću od 3000 eura”, kaže Šipić.

Obrazložio je što će te mjere značiti za one koji su odlučili imati jedno dijete ili proširiti obitelj.

Ministar Šipić otkrio detalje povećanja porodiljnih naknada: “Došli smo do crvene linije”

“Prosječna plaća je 1322 eura, izračunali smo da će u mjesečnom dobitku imati 400 eura više po toj plaći, što je u šest mjeseci 2000 eura, a ako je plaća do 1500 eura, onda će biti značajniji dobitak potpore u cijeloj godini. Potpora ide s 309 eura na 618 eura za rođeno dijete te ćemo ovim mjerama izravno pomoći majci, ocu. Mjerom priuštivog stanovanja obitelji će moći brže doći do stanovanja i uz sigurnost posla, sigurnost plaće, imati preduvjete za prvo dijete ili dijete više”, kaže Šipić.

Istaknuo je i da je jedno od najvažnijih pitanja – pitanje problema u trudnoći, iako je mjera u proračunu Ministarstva zdravstva, u isto je vrijeme demografska mjera jer je riječ o bolovanju u trudnoći.

“Ta se mjera nije dirala 20 godina i ona iznosi više od 550 eura, mi se zalažemo da ona bude dupla te da naiđe na potporu”, zaključio je Šipić.

