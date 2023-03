Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se s čečenskim liderom Ramzanom Kadirovim.

Ruske RIA Novosti javljaju kako je Putin pohvalio čečenske borce koji se bore u Ukrajini, a Kadirov je ranije najavio da će i trojica njegovih sinova tinejdžera uskoro krenuti na prvu liniju fronte u Ukrajini. Moskvu je pozvao i da razmisli o korištenju nuklearnog oružja male snage u Ukrajini.

Tijekom sastanak s Putinom rekao je ruskom predsjedniku da čečenski borci u Ukrajini ispunjavaju sve zapovijedi i da uspješno služe.

Ovo je njihov prvi sastanak u Moskvi od početka invazije prošle godine.

Chechnya’s Ramzan Kadyrov is visiting Putin in Moscow for the first time since early February last year, before the invasion of Ukraine.



His eldest son Akhmat, 17, had a highly unusual one-on-one with Putin earlier this month – fueling speculation about Ramzan’s future pic.twitter.com/wMLqmvkbSj