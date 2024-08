VIDEO / Pogledajte Putinovu reakciju dok mu govore što Ukrajinci rade u Rusiji

Podijeli :

Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS

Valerij Gerasimov, načelnik Glavnog stožera ruske vojske, navodno je ignorirao obavještajna upozorenja da se ukrajinske trupe gomilaju blizu granice Kurske oblasti, što je Putina razbjesnilo.

U Sudžanskom i Korenjevskom okrugu Kurske oblasti posljednja dva dana vode se borbe te postrojbe ukrajinske vojske napreduju kroz teritorij Ruske Federacije.

Geolocirane snimke i ruske tvrdnje pokazuju da su ukrajinske snage nastavile brzo napredovati dalje u Kursku oblast 8. kolovoza, a ukrajinske snage navodno su prisutne u područjima čak 35 kilometara od međunarodne granice sa Sumskom oblasti, prenosi Dnevnik.hr.

Ruski vojni blogeri tvrde su da su ukrajinske snage napredovale sve do Kromskiye Byki i Molyutino (do 35 kilometara od međunarodne granice i 17 kilometara jugoistočno od Lgova), ali su primijetili da su to male skupine koje ne pokušavaju odmah zadržati teritorij.

“Morat ćemo započeti s događajima”

Valerij Gerasimov, načelnik Glavnog stožera ruske vojske, navodno je ignorirao obavještajna upozorenja da se ukrajinske trupe gomilaju blizu granice Kurske oblasti. Još prije dva tjedna obaviješten je o gomilanju Ukrajinaca, a izvori iz Kremlja tvrde da je Putin zbog toga bijesan.

Na otvorenom dijelu sjednice ruskog Vijeća sigurnosti ruski predsjednik Putin započeo je sjednicu riječima: “Morat ćemo započeti s događajima u Kurskoj oblasti.”

Watch Putin’s face while Gerasimov speaks ‘Ukrainian forces lost 54 armored vehicles and 7 tanks in the Kursk attack.’ pic.twitter.com/s5nvxjRgRo — OSINTNic (@OSINTNic) August 7, 2024

Rekao je da je to provokacija velikih razmjera i optužio Kijev da njegove snage neselektivno pucaju iz različitih vrsta oružja, uključujući rakete, na civilne i stambene zgrade, kao i ambulantna vozila.

Dok je načelnik ruskog glavnog stožera Valerij Gerasimov govorio o situaciji na terenu, prikazano je Putinovo lice, koje je izgledalo zaleđeno. Gerasimov je uvjeravao članove Vijeća da je zaustavljeno napredovanje ukrajinskih trupa, snaga do tisuću ljudi, koje su prodrle duboko u Kursku oblast.

