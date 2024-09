Vjerske skupine troše milijarde na suzbijanje obrazovanja o rodnoj ravnopravnosti

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Ekstremne vjerske skupine i političke stranke ciljaju škole diljem svijeta u sklopu koordiniranog i dobro financiranog napada na ravnopravnost spolova, navodi se u novom izvješću Instituta za prekomorski razvoj. Izvješće otkriva kako se američki kršćani, katoličke škole i islamisti bore protiv seksualnog odgoja, LGBTQ+ i jednakih prava.

Poznate konzervativne organizacije imaju za cilj ograničiti pristup djevojčica obrazovanju, promijeniti ono što je u nastavnom planu i programu i utjecati na obrazovne zakone i politike, prema Whose Hands on our Education, izvješću Instituta za prekomorski razvoj.

Taktike uključuju uklanjanje spolnog odgoja iz škola, zabranu učenja djevojčicama, jačanje patrijarhalnih rodnih stereotipa u udžbenicima i odbacivanje rodno inkluzivnog jezika u školama. prenosi Guardian.

Irska istraga otkrila šokantnu razinu seksualnog zlostavljanja u crkvenim školama

Ayesha Khan, viša znanstvena suradnica na ODI-ju i jedna od autorica izvješća, rekla je: „Obrazovanje je ključan pokretač rodne ravnopravnosti i ima moć oblikovati živote.”

“Ovo istraživanje pokazuje kako mala skupina dobro financiranih organizacija koje se bore protiv prava, političara i militantnih skupina, namjerava poremetiti transformativne mogućnosti koje obrazovanje pruža”, rekla je.

Te su organizacije primile milijarde funti kako bi unaprijedile svoj plan, prema dokazima navedenima u izvješću. Najmanje 3,7 milijardi dolara (2,8 milijardi funti) kanalizirano je organizacijama koje se bore protiv ravnopravnosti spolova u svijetu između 2013. i 2017.

U Africi su kršćanske skupine sa sjedištem u SAD-u između 2007. i 2020. potrošile više od 54 milijuna dolara za kampanje protiv LGBTQ+ prava i seksualnog odgoja.

Financiranje iz izvora koji uključuju ruske oligarhe i političke stranke dovelo je do stvaranja novih organizacija i potaknulo postojeće na kampanju protiv seksualnog obrazovanja i LGBTQ+ prava, pokazalo je izvješće.

Na primjer, donatori iz Britanije, SAD-a, Njemačke i Italije potrošili su više od 5 milijuna dolara od 2016. do 2020. na projekte koje su vodile vjerske organizacije iz Gane, čiji su vođe vodili kampanje protiv LGBTQ+ prava ili u korist njih.

Teško je ući u trag financiranju islamista u muslimanskom svijetu, navodi se u izvješću, ali Pakistan je primio milijarde saudijskih zajmova i izravnu pomoć, zajedno s privatnim financiranjem iz zaljevskih država, za promicanje vahabizma, fundamentalističkog i puritanskog pokreta unutar sunitskog islama. Prema jednoj procjeni, za to je od 1979. do 2003. izdvojeno čak 75 milijardi dolara saudijskih državnih sredstava. Udžbenici u toj zemlji prikazuju žene kao čuvarice tradicije, kulture i morala, a spolni odgoj ostaje tabu.

Organizirani napori također su blokirali inicijative za seksualni odgoj u Južnoj Africi, Brazilu i na Filipinima, uklanjajući materijal o homoseksualnosti i zamjenjujući ga sadržajem koji promiče seksualnu apstinenciju i “tradicionalne obiteljske vrijednosti”.

U Čileu su katoličke škole koristile obrazovne materijale koji muškarce prikazuju kao glave kućanstva s porukama o važnosti pokornosti žena, kao i stereotipima o muškarcima kao inteligentnijim i sposobnijim od žena.

Izvješće je također ocrtalo izravnu političku moć u zemljama diljem svijeta koja omogućuje najregresivnije politike, kao što je isključivanje djevojčica iz svega osim osnovnog obrazovanja od strane talibanske vlade u Afganistanu.

“Imamo posla s globalnim pokretom protiv prava i oživljavanjem patrijarhalnih normi”, rekao je Khan. “Moramo razumjeti kako je obrazovni sektor mjesto doista ozbiljnih nadmetanja.”

