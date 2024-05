WHO optužuje Faragea za širenje dezinformacija o pandemijskom sporazumu

Podijeli :

SIMON WOHLFAHRT / AFP

Svjetska zdravstvena organizacija optužila je Nigela Faragea, vođu stranke Reform UK (bivši Brexit) za širenje dezinformacija nakon što je pokrenuo kampanju za blokiranje međunarodnog sporazuma usmjerenog za poboljšanje globable pripravnosti za pandemiju. Države članice WHO-a pregovaraju o dogovoru o jačanju suradnje protiv novih patogena. Ako bude usvojen, pravno obvezujući ugovor obvezao bi 194 zemlje članice na međusobno pomaganje u slučaju pandemije, povećanje istraživanja i razmjene podataka te promicanje poštenog pristupa cjepivima.

Populističke figure, uključujući Faragea i niz torijevskih zastupnika, lobiraju kod vlade Ujedinjenog Kraljevstva da blokira dogovor, tvrdeći da će on WHO-u dati ovlasti da provodi karantene u zemljama, diktira politiku nošenja maski i kontrolira zalihe cjepiva.

Farage je na čelu grupe za kampanju Action on World Health (AWH), koja je registrirana u Companies House prošlog tjedna.

Na web-stranici AWH-a navedeni su pristaše, uključujući članove torijevskog parlamenta Henryja Smitha, Philipa Daviesa i Davida Jonesa.

Farage, koji poriče da kampanja dijeli dezinformacije, ustvrdio je da je britanska vlada “uplašena”.

“Vladajuća stranka jako se boji mene i svega što bi izgledalo kao predaja suvereniteta nakon Brexita”, rekao je i dodao kako bi” Britanija trebala napustiti Svjetsku zdravstvenu organizaciju prje negoli joj prepusti ovlasti da prisili državu na karantenu tijekom pandemije”, prenosi The Guardian.

Europski veleposlanici koji su se u srijedu sastali u sjedištu WHO-a u Ženevi očito su izrazili zabrinutost zbog dezinformacija za koje se optužuje AWH da ih promovira.

Vodeći izaslanik WHO-a, David Nabarro, rekao je da se boji da radnici u javnom zdravstvu i kreatori politika moraju raditi u sve težem okruženju.

“To znači da se bojim da su ljudi koji rade u javnom zdravstvu postali gotovo prezrena zajednica od strane određenih skupina i raznih organizacija,” rekao je.

Druge internetske kampanje usmjerene protiv WHO-a već su u tijeku u Ujedinjenom Kraljevstvu. Dvije od njih – Say No To WHO i Save My Vape – povezane su s lobističkom grupacijom koju vodi Brian Monteith, PR konzultant i bivši političar stranke Brexit.

Pregovarači iz 194 zemlje članice WHO-a nadali su se da će do petka imati konačni nacrt sporazuma, s ciljem usvajanja pravno obvezujućeg teksta na Svjetskoj zdravstvenoj skupštini kasnije ovog mjeseca.

