Zelenski: Nisam skroz siguran da je Vladimir Putin živ

Izvor: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u Švicarskoj, pozivajući saveznike da pošalju više oružja njegovoj vojsci prije novih ruskih ofenziva.

Komentirao je i mirovne pregovore rekavši da ne zna s kime bi pregovovarao te da nije siguran ni je li ruski predsjednik Vladimi Putin živ.

Lavrov ima novi uvjet za kraj rata

“Nisam siguran da je predsjednik Rusije, koji se ponekad pojavljuje negdje na televiziji, nisam siguran da je to on. Nisam skroz siguran da je on živ i da on donosi odluke. Tko donosi odluke tamo? Koji su to ljudi? Nemam takve informacije”, rekao je Zelenski.

“Ne razumijem kako europskim čelnicima možete obećati jednu stvar, a sljedeći dan pokrenuti potpunu invaziju na našu zemlju. Samo mi nije jasno s kim imamo posla. Ne razumijem baš s kim trebamo pregovarati. Rusija prvo treba naći nekoga, a onda predložiti nešto”, kazao je Zelenski.

