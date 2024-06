Žena tužila partnera jer je nije odvezao u zračnu luku

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Sud u Novom Zelandu odbacio je tužbu žene protiv bivšeg partnera nakon što je nije odvezao u zračnu luku pa je zbog toga propustila let kojim je trebala stići na koncert s prijateljima, prenosi BBC

Optužila je svog tadašnjeg dečka da je prekršio “usmeni dogovor” u kojem se obvezao odvesti je na aerodrom, ostati u njenom domu i čuvati njene pse.

Prema pravnom dokumentu koji daje samo inicijale podnositelja zahtjeva i tuženika, žena je izjavila da je zamolila svog dečka da je pokupi kod kuće i odveze u zračnu luku između 10:00 i 10:15 ujutro.

On to nije učinio, rekla je novozelandskom sudu za rješavanje sporova, koji se bavi sporovima male vrijednosti, do 30.000 novozelandskih dolara, ili oko 17.000 eura.

Posljedično je propustila let i morala platiti dodatne troškove, uključujući putovanje sljedeći dan i smještaj svojih pasa.

U dokumentu još nastavlja opisivati neugodnosti s kojima se suočila, kao što su troškovi prijevoza do zračne luke.

Slučaj – odbačen

Prije nego što je slučaj odbačen, sud je provjerio je li ženin dečko sklopio ugovor da je odveze na aerodrom i čuva njezine pse.

“Partneri, prijatelji i kolege sklapaju društvene dogovore, no malo je vjerojatno da se oni mogu zakonski provesti osim ako strane ne izvrše čin koji pokazuje namjeru da će izvršiti svoja obećanja”, napisala je sutkinja suda Krysia Cowie u odluci.

“Kad prijatelj ne održi svoje obećanje, druga osoba može pretrpjeti financijske posljedice, ali se može dogoditi da im taj gubitak nije moguće nadoknaditi.”

Sutkinja je utvrdila da je “priroda obećanja dio uobičajenog davanja i primanja u intimnom odnosu” i da kao takvo nema elemente ugovora.

“S obzirom na to da su se strane dogovorile u kontekstu njihova privatnog odnosa, žena nije dokazala da ima pravo na zahtjev te se on odbacuje”, obrazlaže sutkinja.

Odluka suda donesena je u ožujku, ali je objavljena tek ovog četvrtka.

