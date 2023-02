ChatGPT: Što je, kako se koristi i može li ovaj AI program – biti opasan?

Podijeli :

Rokas Tenys / Alamy / Alamy / Profimedia

ChatGPT, koliko god koristan bio, može biti i potencijalno opasan.

Krajem 2022. godine široj javnosti postao je dostupan program umjetne inteligencije pod nazivom ChatGPT. Mnogi su u među vremenu istraživali što je ChatGPT, kako se koristi ChatGPT i mogu li svi ljudi koristiti ovu umjetnu inteligenciju. Ovaj sustav je osmislila zaklada OpenAI te je isti stalno i slobodno dostupan za korištenje na internetu.

ChatGPT ukratko omogućuje sporazumijevanje na prirodnom jeziku, a jedna je od rijetkih umjetnih inteligencija koja se može koristiti i na hrvatskom jeziku. Jednostavno rečeno, osoba može pitati u pismenom obliku ChatGPT što god poželi na jeziku na kojem poželi, a isti će koristiti sustav dubokog učenja kako bi na to pitanje odgovorio.

Pojava ove umjetne inteligencije koja je dostupna svima nije potpuni novitet, no unatoč tome je otvorio mnoga pitanja o tome hoće li neki poslovi možda prestati trebati ljude za obavljanje. Ovo se posebno odnosi na kreiranje sadržaja, marketing i slično za što se koristi pisana riječ. Također je sve važnija tema postala točnost podataka na internetu, a poteže se i pitanje intelektualnog vlasništva.

U nastavku ćemo objasniti što je, kako se koristi ChatGPT i koje su potencijalne prednosti i opasnosti ovog programa.

Što je ChatGPT?

ChatGPT osmislila je zaklada OpenAI, zaklada koju je prije sedam godina pokrenuo Elon Musk. Ovo je svojevrsni “robot za razgovor” koji je osmišljen na temelju umjetne inteligencije. Ovaj program ili robot, kako god ga želite zvati, može razumjeti ljudski jezik u prirodnom obliku te isporučiti racionalne i detaljne tekstove kao odgovore.

Kratica GPT predstavlja naziv Generative Pre-Trained Transformer što bi u grubom prijevodu značilo generativni unaprijed obučen transformator.

ChatGPT je internetska stranica kojoj može pristupiti svaki korisnik interneta i nakon prijave upisati svoje pitanje u sučelje za razgovor. Prijava je moguća novim korisničkim imenom ili postojećim računom Googlea. Sam naziv “chat” zaista i objašnjava kako stranica izgleda. Iako je dostupan uvijek i svima, povremeno se događa obustava korištenja zbog prevelikog broja korisnika, no tada je riječ o kratkotrajnim prestancima rada.

Program se uspoređuje s Google tražilicom koja daje sve informacije, no razlike ipak postoje. ChatGPT ima mogućnost korištenja dubokog pretraživanja prilikom davanja odgovora, odnosno, koristi ogromnu količinu teksta koji preuzima s interneta. Za razliku od običnih tražilica, nudi odgovore koji mogu biti detaljni, priznaje svoje pogreške, ističe netočnosti te reagira na ono što ste ga pitali kao prava osoba.

Posebnost kod ovog programa je što vam kao odgovor na pitanje neće ponuditi link na stranicu na kojoj ćete morati sami tražiti svoje odgovore. Baš suprotno, napisat će vam čitav odgovor, čak i ako ga tražite da vam napiše pjesmu, duži tekst ili esej. ChatGPT može pisati i programske kodove.

ChatGPT se iznova razvija te se smatra kako je još uvijek u ranoj fazi razvoja. Unatoč tome, smatra se da je jedan od najnaprednijih sustava za obradu prirodnog jezika koji je trenutno dostupan.

Kasnije u tekstu možete pronaći i neke nedostatke koje ChatGPT zapravo ima.

Kako koristiti ChatGPT?

Prilikom otvaranja stranice ChatGPT nudi se više informacija o samoj stranici i njenom korištenju, a pri dnu lijevog teksta postoji mogućnost isprobavanja “Try ChatGPT”. Početna stranica nije dostupna na hrvatskom jeziku.

Kada odlučimo isprobati ChatGPT, prvo se moramo prijaviti. Prijava je moguća i klikom na Googleov mail koji već koristite ili možete unijeti zapis svog maila i lozinke te se tako prijaviti.

Odmah prilikom prijave stranica upozorava kako se radi o besplatnom programu te da je cilj dobiti što više povratnih informacija kako bi unaprijedili svoje sisteme i učinili ih još sigurnijima.

Također navode kako ovaj program može dati krive informacije, informacije koje navode na krivi rezultat te subjektivne informacije. Dodaju i da je moguće da informacije budu uvredljive te kako se ChatGPT ne bi trebao koristiti za davanje ikakvih savjeta. Upravo ovo, njegova točnost, često se polemizira od strane znanstvenih i marketinških stručnjaka. Razlog tomu je činjenica da ovaj program koristi postojeće informacije s interneta koje su nerijetko lažne, netočne ili navode na krive pretpostavke.

Prilikom prijave se objašnjava i da se za vrijeme vašeg razgovora prikupljaju podaci. Navode da je moguće da razgovori budu pregledani od strane AI trenera kako bi se poboljšao sistem te mole da ne dijelite nikakve osjetljive i privatne podatke o sebi u razgovoru.

Kada ste to sve prihvatili, otvara se ChatGPT, klasično uređen program za dopisivanje. Jedina razlika je što dopisivanje vršite s robotom, odnosno, umjetnom inteligencijom. Pitati ga možete što god poželite, a on će vam odgovoriti najbolje što može.

Ako ga pitate privatna pitanja, primjerice o sebi, vjerojatno vam neće ponuditi traženi odgovor. Dat će vam do znanja da nema dovoljno informacija o tome te tražiti dodatne podatke kako bi bolje odgovorio. No ako ga pitate neko pitanje poput – “Koliko dugo žive psi” ili “Kako se riješiti mitesera”, dobit ćete iscrpan i detaljan odgovor na to pitanje.

ChatGPT neće dati savjet što da vi činite, već vam dati podatke koje sam pronađe na pitanje koje ste ga pitali. Pitanja poput “Što će biti sa zemljom za 20 godina” i slična su ona na koja će odgovoriti s pretpostavkama, ali će i navesti da se radi o pretpostavkama te da nije lako odgovoriti na to pitanje jasno i točno.

Razgovarati s ChatGPT-om možete koliko god dugo želite, a možete ga i prekinuti u pisanju ako ste već dobili odgovor u prvom dijelu.

Zanimljivo je i to što ga možete pitati nešto nastavno na prethodni odgovor, odnosno, pamtit će o čemu ste pričali. Ako ga pitate, primjerice, “Odnosi li se to i na drugi pojam iz prošlog odgovora”, znati će o čemu pišete i dati odgovor. Dovoljno je intuitivan da ćete imati dojam kao da vodite razgovor s osobom s druge strane, a ne umjetnom inteligencijom.

Nedostaci ChatGPT-a

Brojne su prednosti ChatGPT-a – dobivanje informacija brzo i jasno, mogućnost korištenja umjetne inteligencije za dobrobit ljudi, učenje novih tehnologija, ubrzavanje istraživanja i slično. Međutim, postoje tako i brojni nedostaci na koje se sve češće upozorava po pitanju umjetne inteligencije.

1. Mogućnost plagijata i varanja

Jedna od glavnih stavki na kojoj se zamjera ChatGPT-u je činjenica da koristi podatke koji već postoje, bez da se na iste referira ili ih citira. Ovo znači da se mogu parafrazirati i citirati i stručni tekstovi te se tako koristiti tuđi rad bez da se potpisuje autora. Brojni tekstualni materijali na internetu su licencirana autorska djela koja se ne smiju koristiti bez potpisa i citiranja.

Međutim, ChatGPT ne navodi odakle mu informacije koje daje kao odgovor te tako vrlo lako može doći do plagijata. Ovo su primijetili i neki fakulteti jer su se studenti i učenici već počeli koristiti ovim programom za bržu izradu referata i eseja. Jednostavnom provjerom kroz program se može otkriti da se radi o plagijatu i tuđem tekstualnom djelu.

Problem o preuzimanju tuđih autorskih prava snose sve vrste umjetne inteligencije koje koriste deep search ili duboko istraživanje.

2. Marketing se svodi na prepisivanje

Mnogi polemiziraju hoće li ChatGPT zamijeniti ljude u nekim profesijama poput novinarstva, marketinga, odnosa s javnošću i slično.

Kada ovom programu date zadatak da vam napiše tekst za društvene mreže za neki proizvod ili osmisli kampanju za neku uslugu, on će to učiniti. Međutim, taj tekst često nema nimalo emocija, nije sadržajan i iznimno će podsjećati na već objavljene reklame ili objave. Ovo možda nije problem onima koji samo nešto žele napraviti na brzinu, no i kod ovakvih objava postoji mogućnost plagijata te autor mora biti vrlo oprezan.

Vjeruje se kako će se teško dogoditi da sve te poslove preuzme umjetna inteligencija.

3. Može davati netočne informacije

Kako smo naveli, prilikom prvog otvaranja stranice, ChatGPT navodi kako informacije koje daje mogu biti netočne. Tako se pokazalo da može pogriješiti u osnovnim matematičkim i logičkim zadacima, a čak će i davati netočne činjenice. Pogriješio je mnogo puta. Osim toga, teško će prepoznati fikciju od stvarnosti i tako će dati informacije koje nisu realne niti točne već izmišljene. Plasirat će ih i prezentirati kao da su službene, no zbog toga je potrebno dobro istraživanje nakon njegovih odgovora.

Na samom početku prije pisanja pitanja se korisniku navodi da ChatGPT ima limitirano znanje o događajima nakon 2021, da može biti subjektivan te davati potencijalno opasne informacije.

4. Ne razumije stereotipe i može biti uvredljiv

U nekoliko se navrata pokazalo kako je ChatGPT netočan, ali i uvredljiv. Može davati vrlo loše i netočne odgovore koji potiču daljnje stereotipe. Osim toga, može biti isključiv prema manjim i marginaliziranim skupinama. Zbog toga developeri traže da im nakon takvih odgovora date povratnu informaciju da odgovor koji ste primili nije bio dobar, da je bio netočan ili uvredljiv.

Zaključak

ChatGPT, koliko god koristan bio, može biti i potencijalno opasan. Može pomoći u mnogim poslovima te biti dobar dodatak, ali i ubrzati sisteme. Međutim, postoji još mnogo prostora za razvijanje i unaprjeđenje i tek tada ćemo moći govoriti o konkretnom korištenju umjetne inteligencije.

