Selak Raspudić o raskolu u Mostu: Zbog Miletića sam odustala od prvog mjesta na listi

Podijeli :

Patrik Macek / Pixsell / ilustracija

Paralelno s pregovorima za sastavljanje Vlade, došlo je do raskola u Mostu. Zbog liste za EU izbore posvađali su se, navodno, Marija Selak Raspudić i Marin Miletić. Nakon svađe su i Selak Raspudić i njezin suprug Nino Raspudić navodno odlučili napustiti Most. Službene potvrde te informacije još nema, no za danas su press konferencije najavili i Selak Raspudić i Božo Petrov.

Izjavu Marije Selak Raspudić pratite UŽIVO na N1.

Marija Selak Raspudić rekla je da zbog poštovanja kolega iz Mosta pričekala sa svojim obraćanjem za medije kako bi Most u miru predao svoju listu za europske izbore.

“Do našeg razilaženja nije došlo zbog liste za Europski parlament, predmet rasprave među nama bile su nesuglasice oko kampanje i onoga što je njoj prethodilo. Nesuglasice nismo uspjeli razrješiti. Liste za europske izbore samo su bile povod za ovo obraćanje i rasvjetljavanje situacija. Bilo mi je ponuđeno da budem na lisit za Europski parlament, kolega Marin Miletić također je izrazio želju da bude na listi za Europski parlament. S obzirom na činjenicu da se kolega Miletića od mene javno ogradio, smatrala sam da nije primjereno da nosim zajedničku listu”, rekla je.

“I dalje stavljam integritet i principe ispred bilo koji fotelja i to nije pitanje rečenica koje ću govoriti nego konkretnih postupaka i ja sam odustala od nošenja liste za Europski parlament i izglednog mandata. Nemam problem da imamo različita stajališta po nekim pitanja, smatram da smo se u puno pitanja slagala nego što smo se razilazili. U trenutku kada se jedni od drugih počnemo ograđivati ne vidim način da bude vjerodostojni smatram da ne bi bilo vjerodostojno da okrenem glavu na drugu stranu. Nosim zajedničku listu koja nije konzinstetna, a sve samo da se dokopam mandata i smatram da je poštenije da sam odustala od liste i da ostajem djelovati u Hrvatskom saboru”, dodala je.

Selak Raspudić rekla je ako dođe do sklapanja koalicije s HDZ-om da će ta koalicija biti trgovačka.

“U razgovoru s Ninom Raspudićem zaključili smo da nije vrijeme za bacati sidro i bježati na neke bolje funkcije nego ostati ovdje i boriti se za bolju Hrvatsku, nema prodaje i nema predaje. Nino Raspudić nije trebao biti na listi za EP, unatoč uvjeravanjima čelnih ljudi Most on je to odbio.

Uskoro više…

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Objavljena dugoročna prognoza za ljeto: Ulazimo u La Niña fazu, evo što nas čeka VIDEO / Ovako izgleda jedan dan u vrtiću u Danskoj: roditelji iz drugih zemalja ne mogu vjerovati