Raskol u Mostu? Selak Raspudić i Petrov najavili odvojene press konferencije. DP danas sjeda s HDZ-om

Podijeli :

Patrik Macek / Pixsell / ilustracija

I dalje traju pregovori o sastavljanju Vlade. Domovinski pokret u utorak je razgovarao s SDP-om i Mostom, a danas su na redu razgovori s HDZ-om. Paralelno s pregovorima, došlo je do raskola u Mostu. Zbog liste za EU izbore posvađali su se, navodno, Marija Selak Raspudić i Marin Miletić. Nakon svađe su i Selak Raspudić i njezin suprug Nino Raspudić navodno odlučili napustiti Most. Službene potvrde te informacije još nema, no za danas su press konferencije najavili i Selak Raspudić i Božo Petrov.

Šef SDP-a Peđa Grbin objavio je da SDP ipak odustaje od Zorana Milanovića kao mandatara.