Pregovori o sastavljanju Vlade: “Bit će tu još raznih igara”

Profesor Žarko Puhovski govorio je u Newsroomu o sastavljanju buduće Vlade.

“Tu će još biti raznih igara”, predviđa Puhovski.

“Sad se pokazuje koliko je važno to što je eliminiran iz čitave pripovijesti Zoran Milanović. To su sve ljudi koje on može pokupiti za sebe. Milanović je bio gromobran oko kojeg su se mogli okupljati, ali je otišao dovoljno desno da je prihvatljiv. Žele ga i Penava i Most. Onda imate paradoks da bi i Mostovci i Penava htjeli Milanovića, a ne SDP i htjeli bi HDZ, a ne Plenkovića. Ta logika ne može funkcionirati i zato će se dogoditi nešto neobično”, dodaje.

