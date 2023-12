Nezadovoljni svinjogojci ne odustaju, i dalje se nalaze na punktovima

Podijeli :

Nezadovoljni poljoprivrednici ne odustaju - i dalje su na punktovima i traže svinjokolju. Predsjednik vlade danas je boravio u Slavoniji, no s njima se nije sastao, niti to namjerava - kaže da vlada razgovara stalno ali s legitimnim predstavnicima. Na izjavu premijera da među prosvjednicima ima i ekstremista danas se osvrnuo i predsjednik Milanović. Nije propustio podsjetiti na to da on jest razgovarao s prosvjednicima u šatorima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.