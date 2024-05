Treba li se Turudić izuzeti iz slučaja Rimac i Mamić? “Nemam nikakve dvojbe”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Željko Žganjer, bivši glavni državni odvjetnik, bio je gost Newsrooma kod naše Nataše Božić s kojom je razgovarao o novom glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću koji je danas od Zlate Hrvoj Šipek preuzeo dužnost.

Željko Žganjer komentirao je stupanje Ivana Turudića na dužnost: “Povjerenje javnosti je jako važno za Državno odvjetništvo i ostala tijela u Republici Hrvatskoj. Ne bi valjalo srljati, a ne bi valjalo ni kolebati, treba održati ravnotežu. Ivan Turudić je danas djelovao dosta samopouzdano, jasno i određeno, ali nemam namjeru da mu dajem savjete iako sam dosta stariji od njega i imam dosta radnog staža. Dobro je biti samopouzdan, ali dobro je biti i ponizan zbog ozbiljnosti zadatka koji ti predstoji. Ako postigneš ravnotežu onda si stvorio dobar temelj da budeš etični vođa na čelu jedne institucije koja je jako slojevita. Ono što je jako bitno je da je on pod budnim okom javnosti i medija”, kazao je.

“Radna atmosfera je iznimno važna, ona postavlja visok standard prema kojem obavljaš svoj posao i nisku razinu straha s kojom ga obavljaš, to su stvari o kojima posebno treba voditi računa. Turudić dolazi iz sudačkog korpusa i ja se nadam, a to je on danas i najavio, spomenuo je da državni odvjetnik utvrđuje činjenice s jednakom pažnjom i one koje idu u korist okrivljeniku i one koje idu na štetu okrivljeniku, da će on u svom mandatu stalno imati na umu tu odredbu Zakona o kaznenom postupku”, dodao je bivši glavni državni odvjetnik.

Turudić najavio prve korake: “Sutra ću objaviti ime v.d. ravnatelja USKOK-a” Selak Raspudić o Turudiću: “Kakva vlast takav i državni odvjetnik”

Žganjer je odgovorio na pitanje treba li se Ivan Turudić kao glavni državni odvjetnik izuzeti iz svih postupaka u kojima je bio uključen kao sudac: “Priklonit ću se onome što je on danas rekao, kada je riječ o predmetu Agrokor jedno je kao sudac odlučivati je li dokaz zakonit ili nije, o čemu je on s ostalim sucima sudjelovao i rekao da je to nezakonit dokaz, ali ono maligno što je prethodilo nezakonitom dokazu je nužno razjasniti i utvrditi u samoj Državnoodvjetničkoj kući da se tako nešto ne bi ponovilo”, kazao je.

Bivši glavni državni odvjetnik rekao je da je važno pitanje kako se moglo dogoditi da se servira takav dokaz u vještačenju koje to zapravo nije po Zakonu o kaznenom postupku: “Kako je moguće da je tako samouvjereno potrošeno 10 ili 11 milijuna kuna? To je doista pitanje koje zaslužuje pažnju”, istaknuo je Žganjer.

“Nije zapreka da glavni državni odvjetnik poduzme određene radnje i da određene naloge da se pronađe vještak ili tim vještaka, stručna ustanova, koja će poslije odgovarati odredbama Zakona o kaznenom postupku, koja će to stručno i objektivno sagledati i dati svoje objektivno mišljenje”, dodao je Žganjer.

Bivši glavni državni odvjetnik odgovorio je pitanje treba li se Turudić izuzeti iz slučaja Rimac i Mamić: “U slučaju Rimac, a i u slučaju Mamić nemam nikakve dvojbe, ali o tome je i on sam govorio”, kazao je Žganjer.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stiže hladna fronta, bit će grmljavine i pljuskova UZNEMIRUJUĆE / N1 Srbija ima snimku napadača koji su pretukli brata federalnog ministra Mijatovića