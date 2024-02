Tabak: Za Hrvatsku veća prilika remont Bradleya nego kuvajtskih tenkova

Podijeli :

Informaciju da će Kuvajt donirati stotinjak tenkova M-84, proizvedenih krajem osamdesetih u slavonskobrodskoj tvornici Đuro Đaković, kao i spekulaciju da će ih se možda prije toga modernizirati u Hrvatskoj, komentirao je analitičar Igor Tabak s portala obris.org . "Prodaja tih tenkova u Kuvajt bio je posljednji veliki posao jugoslavenske vojne industrije. Hrvatska, ali i Srbija i BiH su priželjkivale posao modernizacije tog naoružanja već godinama, ali on se do danas nije dogodio. To su tenkovi koji su sada u godinama, i neće biti neobično ako kao i drugi viškovi završe u Ukrajini," kaže Tabak. On smatra da se sada eventualno propituju optimalne opcije za modernizaciju, možda i u drugim zemljama Istočne Europe, a da je prava prilika za Hrvatsku - remont vozila Bradley. "Đuro Đaković će zbog vozila koja su nabavljena za Hrvatsku vojsku ovladati potrebnim znanjima za to vozilo koje se na kraju pokazalo učinkovitim na ratištu. Osim nas i Ukrajine, nema ozbiljnih korisnika tih vozila u Europi, a za razliku od Ukrajine, koja je cijela izložena ratnim djelovanjima, u Hrvatskoj bi se moglo u sigurnim uvjetima održavati Bradleye. Na taj način se na Baltiku servisiraju ukrajinski tenkovi."

