Anto Nobilo: Ne mogu tužitelji biti iznad zakona

EPPO, navodno, i dalje traži dokaze da je na čelu operacije za izvlačenje novca preko Geodetskog fakulteta bila ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek. Ona kaže kako nije zabrinuta i da je prošla sve revizije. Odvjetnik Anto Nobilo bio je gost Tihomira Ladišića u Novom danu N1 televizije i govorio je i o ovom slučaju.

Sukob oko nadležnosti izgleda nije završen nego se razvija.

“To sigurno nije dobro za pravnu sigurnost građana”, kaže Nobilo dodajući da ovisno o tome koje tužiteljstvo, domaće ili europsko, krene nešto istraživati imamo ili nemamo šanse da se neki kazneni postupak pokrene.

“Komplicirana je situacija, ali ona nije kreirana od strane sadašnjih aktera, Turudića ili nekog drugog s političke scene. Greške su napravljene kod izbora tužitelja u EPPO. Radi se o tužiteljici koja je potpisala ugovore s vještakom u aferi Agrokor koje je palo. I oni su znali da ta tužiteljica ima repove, da ima upitnika oko zakonitosti njenog postupanja, ona nije smjela biti izabrana. Eventualna istraga protiv te tužiteljice dovest će ovu situaciju do usijanja. Nije krivnja samo na hrvatskoj strani, nego i na europskoj jer nisu razmišljali o svemu.”

Bivši glavni državni odvjetnik o vještačenju u slučaju Agrokor: Dogodile se dvije štetne stvari

Nobilo kaže kako su u pitanju dvije jake karte. “Ministrica bi bila veći potres, posebno u situaciji gdje se premijer kune u tu ministricu. Drugih se ministara lako odricao, a uz nju stoji. Kad bi došlo do uhićenja, to bi bio veliki potres. Kad bi došlo do uhićenja europske tužiteljice, i to bi bio veliki potres. U našoj svijesti su europski tužitelji nešto bolji od naših. Ne sjećam se da je u Europi procesuiran neki aktivni europski tužitelj. Sukob bi eskalirao i doveo do političke krize”, navodi Nobilo.

“Jednom trebamo shvatiti da se zakon odnosi i na tužitelje. U Velikom Agrokoru smo vidjeli veliku koncentraciju nezakonitosti u postupku koji je prouzročio štetu. Vidjeli smo gotovo mafijaška postupanja gdje se stvara paravan iza kojega se radi nezakonito. Tužiteljstvo koje je čuvar zakonitosti u jednoj zemlji stvorilo je paravan vještaka u Poljskoj kako bi nezakonito izvještačio KPMG i još se tužiteljstvo odreklo potraživanja štete koja bi nastala u tom postupku. Ne mogu tužitelji biti iznad zakona. Kod nas nitko nije progonio tužitelje, posebno glavnog državnog odvjetnika ili državne odvjetnike”, govori Nobilo. Već više od sedam godina nema optužnice u slučaju Veliki Agrokor. “DORH tek treba odlučiti hoće li podići optužnicu i protiv koga”, govori odvjetnik.

Izbor ustavnih sudaca

Nobilo smatra da je ovaj sastav Ustavnog suda mnogo bolji od prošlog i da je to jedino važno.

Na pitanje treba li ograničiti izbor aktualnih političara u Ustavni sud, Nobilo kaže kako “oni ne bi trebali ni po kriterijima biti izabrani”.

“Tamo se govori i vrhunskim pravnicima. Ako ste vi u dva-tri mandata političar, niste imali vremena razviti svoju profesionalnu karijeru. Tu nije smio biti nijedan političar”, kaže. “To je sve teško kršenje Ustava. U ovom sastavu imamo samo jednog bivšeg političara. Ne možemo reći da osobe koje su izabrane nisu vrhunski pravni stručnjaci. Može se razgovarati ima li boljih među onima koji nisu izabrani, ali ovaj Ustavni sud je bolji od svih prethodnih”, kaže.

