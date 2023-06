Podijeli :

Platforma Umirovljenici zajedno pozvala je Vladu da riješi umirovljenička pitanja i ispuni njihove zahtjeve na način na koji je to učinila sa zaposlenima u javnoj službi. Detaljnije o tome smo razgovarali s Milivojem Špikom iz platforme 'Umirovljenici zajedno'.

“Želimo skrenuti pozornost javnosti na problem umirovljeničke populacije koja je u ovom trenutku najpogođenija socijalna skupina. Nastojimo biti objektivni. Ne možemo ne priznati Vladi da nikada nije bilo većih mirovina i veće materijalne pomoći umirovljenicima. Ali uz sva ta povećanja, prosječne mirovine su oko 5 posto manje u odnosu na prošlu godinu. Osim toga, najavljen rast plaća državnih službenika i namještenika će još veću razliku stvoriti prosječne plaće i mirovine. Mi konkretno tražimo da se promjeni način izračuna osnovice za mirovine, da udio mirovine u hrvatskom BDP-u bude u prosjeku EU-a, najmanje 12,5 posto umjesto 10,2 posto čime bi se odmah smanjilo siromaštvo umirovljenika. Kad bi 12,5 posto bilo učešće mirovine u BDP-u, to je manje novca od jednog paketa pomoći koji Vlada daje”, kaže Špika.

700.000 umirovljenika je na granici siromaštva ili ispod

“Vi znate da ljudi koji imaju 41 godinu radnog staža i 65 godina života završavaju s 300-njak eura. Mi tražimo da to bude 615 eura. 700.000 umirovljenika je na granici siromaštva ili ispod. Ne govorimo o linearnom povećanju. Govorimo o prvoj ozbiljnoj reformi izračuna mirovina. … Što se cijena tiče, tek najesen možemo očekivati pad inflacije. Državni proračun se dobro puni. Mislim da je politički trenutak dobar za ove promjene. Razgovora je bilo i razgovara se kroz Nacionalno vijeće. Pokušavamo napraviti pritisak i ovo je zajednička ideja Platforme umirovljeničkih udruga. Jedinstveni smo, jedino Hrvatska stranka umirovljenika nije s nama”, kaže Špika.

Umirovljenici osiguravaju većinu ali mogu i mijenjati vlast

“U ovom trenutku bi bilo bedasto da sazivamo prosvjed na +35 no čini nam se zgodan trenutak 1. listopada. To je Međunarodni dan umirovljenika i nedjelja je. Vidjet ćemo hoće li to biti proslava ili prosvjed. Ne očekujemo da se ovo što tražemo preko noći dogodi. To je provedivo i državu košta manje nego mjere. Činimo trećinu populacije u Hrvatskoj i u najvećoj mjeri izlazi na izbore. Svake godine imamo realni pad mirovina. Zato treba mijenjati način obračuna za mirovine. Svakoj vlasti umirovljenici osiguravaju većinu ali mogu i mijenjati vlast”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.