10 godina N1 / Ivana Dragičević: “Voljela bih da se posao novinara u ovom društvu više cijeni”

N1 obilježava 10 godina postojanja tijekom kojih je postao medij koji bez iznimke pokriva sve najvažnije događaje u Hrvatskoj, u regiji, ali i u svijetu. Vanjskopolitička urednica N1 televizije, nagrađivana novinarka i prva izvršna urednica N1 Ivana Dragičević razgovarala je s Ilijom Radićem u N1 Studiju uživo o 10 godina N1 televizije

“Ovo sad kad vidiš čini ti se malo, a užasno puno. Jer mi smo, u stvari, prije ovog prvog dana emitiranja imali taj tzv. dry run, dakle, uvježbavanje za početak emitiranja i u njemu jedno, moram reći, strašno vatreno krštenje jer je to bila ta jesen kada su regiju pogodile one katastrofalne poplave. Sjetimo se, Gunje i naše dvije, i danas kolegice novinarke, Sandra Križanec i Anka Bilić Keserović, bile su tamo u blatu i vodi do koljena simulirajući emitiranje. Bio je to prvi moment kada su se naši reporteri javili uživo u program CNN-a”, govori Ivana Dragičević.

“Bilo je jako zanimljivo, tada je bila druga urednička ekipa, urednički kolegij smo tada činili Dubravko Merlić, Željko Matić, pokojni, nažalost, Zoran Šprajc, ja. Isto tako, mi smo bili mjesto koje je privuklo sebi tu jednu generaciju novinara poput Vanje Kranic, kasnije vidimo Katarinu Brečić, Antonija Zavadu, koji su sada top hrvatski politički novinari, koji su se kalili kroz program N1.

10 godina N1 televizije: “Naši novinari imaju snage, motiva i hrabrosti postavljati najvažnija pitanja”

Sjećam se, bilo je jako puno skeptika, puno nas je došlo, već prekaljenih HTV-ovaca, svi su pitali zašto idemo jer to će propasti”, prisjeća se Dragičević.

“Kad smo dolazili na teren s WMT-om, svi su se smijali, a sad to svi rade. Jako sam ponosna što je N1 televizija bila i mjesto koje je stvaralo nove novinare i uzimalo one kojima je davalo prostor, poput Ane Mlinarić. Spajali smo iskustvo i mladost i energiju. Nina Kljenak je bila tamo, Mašenka je bila tamo, koja je već tada bila institucija”, govori Dragičević.

“Ovaj posao zahtjeva koncentraciju, znanje i širinu, užasno je stresan i zaista bih voljela da se u ovom društvu više cijeni, pogotovo od ljudi kojima N1 po cijele dane daje prostor, osobito kad su u pitanu ljudi u Saboru”, kaže.

Poziv Milanoviću i Plenkoviću

Dragičević poziva i premijera i predsjednika da sjednu s njom i obave razgovor o svijetu u kojem živimo.

“To bi bio kvalitetan i ozbiljan razgovor, vrata N1 su im uvijek otvorena”, poručuje naša urednica.

“Oni su sukreatori vanjske politike pa ih pozivam”, kaže.

Teme budućnosti

Podsjetila je koliko je važno razgovarati o važnim temama na ozbiljan način, osobito kada govorimo o migracijama jer kaže da je to tema i sadašnjosti, ali i budućnosti.

“Prvo su došli po novinare, a onda više ne znamo što se dogodilo”, podcrtala je Dragičević na kraju važnost novinarskog poziva.

