10 godina N1 televizije: “Naši novinari imaju snage, motiva i hrabrosti postavljati najvažnija pitanja”

N1 obilježava 10 godina svoga postojanja tijekom kojih je postao medij koji bez iznimke pokriva sve najvažnije događaje u Hrvatskoj, u regiji, ali i u svijetu. Znamo kako naš program izgleda gledateljima pred malim ekranima, a direktor vijesti i programa Tihomir Ladišić i reporterka Vanja Kranic u Novom danu kod Nine Kljenak otkrivaju i kako je s druge strane.

Prvu priču u zagrebački eter N1 donijela je Vanja Kranic.

“Bilo je to intenzivno i uzbudljivo razdoblje. Bili smo smješteni u Novinarskom domu, nismo se previše poznavali, a bilo je prilično intenzivno. Bilo je svega – i kolektivnog umiranja od smijeha i nekih frustrirajućih momenata koji su karakteristični za svaki početak”, govori Kranic.

“Prije 10 godina nije bilo ni tehnički jednostavno biti uživo cijelo vrijeme, danas je to puno lakše. Imaš svoj ruksak i odmah si uživo. Puno se promijenilo i nakon korona-krize”, kaže Kranic.

N1 televizija – dokaz da postoji prostor za objektivni televizijski program

Prvi pravi 24-satni news kanal u Hrvatskoj

Tihomir Ladišić kaže kako je riječ o 10 godina povijesti. “Ja bih iskoristio priliku čestitati svima koji su radili na ovom projektu. Ovih deset godina je zapravo bilo deset godina povijesti. Naravno, puno se toga promijenilo prije svega u tehničkom, produkcijskom smislu, ali u onom novinarskom ostali smo dosljedni. Ono što smo zamislili od početka, bio je to izazov.

Hodali smo koracima kojima ovdje nitko do tada nije hodao. Stvarali smo prvi pravi 24-satni news kanal u Hrvatskoj. Tada smo se suočili s puno tehničkih izazova, ali naravno i programskih pitanja. Je li ovo zemlja u kojoj imamo dovoljno snage, hrabrosti i vjere u sebe proizvoditi jedan velik, zanimljiv program koji se mjeri s velikim news programima na kakvima smo odrasli, kakve smo gledali, od CNN-a, Sky-a, BBC-a?

Dakle, pokušali smo stvoriti jedan pravi news kanal u Hrvatskoj. I čini mi se sada, poslije deset godina, kad gledam, gledam povijest. Ovih nekoliko kadrova je bilo dovoljno… To samo pokazuje koliko je ovih deset godina bilo puno i koliko smo u tih deset godina zaista pratili povijest. Gledali smo sve što se događa uživo i to je jedna od najvećih vrijednosti na jednoj televiziji”, kaže Ladišić.

Koliko se u ovih 10 godina promijenilo novinarstvo?

“Uvijek su postojale razne teorije što se događa u novinarstvu, pa se predviđala smrt tiska koja se nikad nije dogodila, zato jer dobar tekst će uvijek imati vrijednost. Televizija je, naravno, suočena s društvenim mrežama i sa, zapravo, populizmom i svime onim što dolazi. Ja mislim da time novinarstvo i televizija dobivaju neku novu dimenziju i novu vrijednost. Da, danas na društvenim mrežama možeš saznati sve, ali tamo nemaš kontekst, tamo nemaš ljude koji su spremni takvu priču istražiti, donijeti pozadinu takve priče, donijeti sve aktere, pokušati objasniti razloge i pozadinu tih svih priča i događaja i mislim da time ovo što radimo dobiva neku novu vrijednost.

News i sport ne gube snagu na ekranima

Naravno da smo suočeni s time da puno ljudi televiziju više ne gleda na način koji je gledao prije, ali vjerujem da neke od stvari kao što su news i sport nikad neće izgubiti svoju snagu na televizijskim ekranima. Jer utakmicu Lige prvaka ili neki news koji se događa u tom trenutku, a u posljednjih godina smo bili zapravo suočeni s filmskim vijestima, od ratova, od pandemije, od svega što nas je okruživalo u domaćoj politici, sve to danas izgleda poput svojevrsnog reality show-a koji zapravo treba jedan dobar kontekst i vjerujem da naši vrijedni novinari imaju puno snage, motiva i hrabrosti postavljati sva najvažnija pitanja, dobivati na njih odgovore i svaki dan živjeti ovaj posao. Ja sam sretan i ponosan na ovu ekipu ljudi koji zaista žive ovaj posao i na N1 svakodnevno donose vijesti, reportaže i priče iz života”, govori Ladišić.

Jedan od izazova s kojima se nosimo danas su i lažne vijesti.

Kranic kaže kako je to posljedica svega ranije nabrojanog. “Izazovno je, naravno da je izazovno jer u pozadini cijele priče mi novinari i dalje imamo isti proces koji moramo proći da bismo plasirali informaciju u eter na način da ona mora biti objektivna i točna. Da, svašta moraš proći prije nego što to dođe do etera, a istovremeno mora biti i brzo, tako da izazovno jest, ali mi dajemo sve od sebe i mislim da vrlo često uspijevamo u tome”, kaže Kranic.

“Ono što pamtim ili čemu se najviše divim su zaista ljudi koji rade ovaj program. Dakle, od onih koji sada sjede u režiji, koji se ne vide, naši vrijedni snimatelji, bez kojih ne bi bilo ni jednog onog nevjerojatnog kadra, kanadera, požara, poplava, svega što smo pratili… Sve su to ljudi koji su zapravo riskirali svoje vrijeme, svoj život, da bi donijeli te priče na naše ekrane i lica svih ljudi koji rade na N1 su nešto što nikad neću zaboraviti, zato što mislim da smo stvorili jednu redakciju, jednu ekipu koja živi ovih deset godina i koja se suočava sa svim problemima s kojima se suočavamo svi u svojim životima, ali i dalje uporno rade svoj posao”, kaže Ladišić.

