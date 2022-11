Podijeli :

Izvor: Albert Berta

Vatrogasci upozoravaju - lampice, svjećice i adventski vijenci se ne ostavljaju bez nadzora!

Adventski vijenac koji se obično stavlja na blagovaonski stol ponekad može biti vrlo opasan. Upravo je jedan adventski vijenac umalo bio koban za Alberta Bertu iz Sesvetskog Kraljevca. Nakon što je zapalio prvu adventsku svijeću, čitav mu se vijenac zapalio i izazvao manji požar koji je srećom prošao bez ljudskih žrtava.

“Izlazim iz spavaće sobe, a u dnevnom boravku vidim dim. U kuhinji je sve crno”, ispričao je Berta za Novi list.

Komentirao je i da je sreća što prozor nije bio otvoren jer bi u tom slučaju vatra krenula još jače zbog dotoka zraka. Srećom, zbog manjka zraka vatra se ugasila.

U razgovoru za N1 dodao je da mu je ovaj mali požar izazvao 20 tisuća kuna direktne štete.

“Za kemijsko pranje svog namještaja, madraca, prekrivača, jastuka, novi stol i tako”, rekao nam je.

S obzirom da ima vatrogasnog iskustva, napominje da zna koja je opasnost od požara pa je kupio i posebnu opremu za stan.

Inženjer Nikola Rnjak, vatrogasni časnik I. klase i predsjednik Vatrogasne zajednice Dugo Selo, upozorava da je veliki dio požara, eksplozija i nesreća, čije posljedice nakon toga moraju sanirati vatrogasci, obično posljedica ljudske pogreške, nemara ili nepažnje. Riječ je o događajima koji se mogu pravovremeno spriječiti povećanjem pozornosti i prevencijom.

“U vrijeme božićnih i novogodišnjeg razdoblja, potrebno je voditi računa da se lampice, svjećice i adventski vijenci ne ostavljaju bez nadzora. Svakako bi trebalo izbjegavati upotrebu neispravne električne opreme da ne bi došlo da kratkog spoja, pregrijavanja, strujnog udara i požara. Važno je voditi računa o potrebnim udaljenostima kod upotrebe svijeća i razne pirotehnike jer su sva ukrasna dekoracija i borovi vrlo gorivi i zapaljivi materijal”, kaže Rnjak.

“Što se svijeća tiče, tu imamo otvoreni plamen i brzo može doći do požara ako se blizu svijeće nalazi još nekakav predmet koji se može zagrijati i zahvatiti plamenom ili ako dođe do pada svijeće/vijenca na tepih. Glede ostalih ukrasa koji se spajaju u struju i tu može doći do požara zbog loše kvalitete pa može doći do prevelike zagrijanosti žica i do zapaljenja istih, kao i adaptera koji se uključuje u utičnicu“, dodaje Rnjak.

