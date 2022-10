Afera u Ini: “Interesi Mola su direktno suprotstavljeni hrvatskim interesima”

Podijeli:







Izvor: Jurica Galoic/PIXSELL

Novinari Ivan Hrstić (N1) i Ivan Skorin (RTL) komentirali su u Točki na tjedan s Milom Moralić najvažnije teme proteklog tjedna.

Hrstić, govoreći o aferama u Ini, kaže kako je od samog početka sve vodilo gašenju sisačke rafinerije, a da se ugovor koristio samo za smirivanje zaposlenika i javnosti, kako ne bi dizali buku prerano. “Ona je svjesno dovedena na razinu da nije održiva, ne realnim okružjem nego političkim odlukama”, govori. Smatra i da je svjedočenje Davora Mayera i Dragana Kovačevića pred Antikorupcijskim vijećem bilo potrebno.

“Ne da je zadovoljan, nego za vrijeme svjedočenja Mayera, Grmoja gleda mobitel i svima govori da mu pišu novinari i poznanici, da je to bomba. Volio bih vidjeti Mayera u nekom studiju, puno je toga ostalo nedorečeno”, govori Skorin o svjedočenjima na Antikorupcijskom vijeću, a dodaje i kako je ovo vrhunac djelovanja oporbe u šest godina mandata Andreja Plenkovića. Ovo i svjedočenje Martine Dalić kada je rekla: “Ja sam pisala Lex Agrokor”, smatra ključnim točkama djelovanja oporbe.

“nitko da pogleda što rade Mađari, oni su shvatili da je energetska sigurnost jednako nacionalna sigurnost. To nije normalno tržišno poslovanje, neke se stvari moraju držati pod kontrolom. To je lekcija koja je davno trebala biti naučena, nisam siguran da smo to shvatili. Mi ni LNG terminal ne bismo imali da Amerikanci nisu inzistirali na tome. Dokumenti iz Wikileaksa otkrivaju koliko su Mađari bili protiv toga, u pozadini su ruski interesi jer su oni nerazdvojivi od Mola. Interesi Mola su direktno suprotstavljeni hrvatskim interesima, Plenković će morati na ovaj ili onaj način riješiti to, Mol ne smije biti u Ini”, govori Hrstić.

Skorin smatra da bi se Plenković “stvarno isprsio” kad bi ovaj problem s Mađarskom uspio riješiti nekim diplomatskim putem. “Pravosudno bi to zakompliciralo stvari”, kaže Skorin, a Hrstić dodaje kako je trenutak za diplomatsko rješenje – vjerojatno prošao. Kaže i kako je Plenković vjerojatno htio riješiti problem Ine i MOla, ali je prije toga htio riješiti pitanje Schengena koji smatra svojom ostavštinom. “Predugo je razvlačio priču s Inom i javnost smatra da uvijek postoji nešto neizgovoreno i iza kulisa, kao što uvijek postoji. Ali ja ne mislim da je on prodao sisačku rafineriju za Schengen ili OECD, ali ispada da je tako. I tijekom Mayerovog svjedočenja smo čuli da je Mol preuzeo ruski paket dionica, a to je zapravo kupila mađarska vlada. Dali su veliku premiju za to, oni znaju koliko to vrijedi. Zašto Ina više vrijedi Molu nego Hrvatskoj vladi?” pita se Hrstić dodajući da se ne možemo zadovoljiti odgovorom da je zatvaranje sisačke rafinerije bilo poslovna odluka.

